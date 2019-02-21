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12:27

Представители правительства потребовали отвод судьи на рассмотрении иска Резника к Беглову

В Смольнинском районном суде 21 февраля на предварительном заседании по иску о защите чести и достоинства депутата Законодательного собрания Максима Резника к врио губернатора Александру Беглову представители стороны ответчика ходатайствовали об отводе судьи, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Сам врио губернатора Александр Беглов на заседание не явился. Адвокат Наталья Шатихина заявила, что произошла процессуальная ошибка, так как иск о защите чести должен подаваться к нему как к физическому лицу или к правительству Петербурга. Она попросила суд назначить ответчиком правительство города. Суд назначил его соответчиком. Представителем правительства по доверенности выступила Марина Горлачева.

Горлачева и Шатихина также потребовали отвод судьи Оксаны Азизовой из-за подозрения в ее субъективности. Они заявили, что суд нарушает процесс предварительного заседания - судья предложила ознакомиться с доказательствами Резника. Суд не удовлетворил ходатайство об отводе.

Напомним, поводом для иска Максима Резника к Беглову о защите чести и достоинства стало выступление градоначальника на открытии Музея блокадной медицины 23 января. В Telegram-каналах появилась запись фрагмента речи Беглова. Глава города говорил ветеранам, что Резник на заседании ЗакСа якобы заявлял, что надо было сдать блокадный Ленинград врагам. В реальности Резник говорил об отсутствии свободы слова в городских СМИ и плохой уборке улиц, а также, что Беглов не подходит Петербургу. Ни слова о сдаче Ленинграда на заседании, где присуствовал Беглов, политик не произнес.

 



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15:36    
"Иерусалимские" против "бакинских". А при чём здесь русский суд, и что нам за дело до того, как Иван Иванович обозвал Ивана Егоровича? Вот если бы один из них работал, а другой ваньку валял, можно было бы и возмутиться. А так - оба хороши.

15:11    
А Перепетулькин не любовник продавщицы Гулькиной ?

14:55    
Шатихина, не жена ли это ректора СПбГУ Кропачева?

14:54    
Тут уже не физлицо, а физ Ж*па.

14:27    
А при чем здесь Правительство, если Резник в исковом изменит статус ответчика на физлицо????

12:44    
Все слышали, что говорил и чего НЕ говорил Резник. Уверен, правда победит.

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