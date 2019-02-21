18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

14:13

"Мемориал" заявил в полицию о хулиганстве после срыва показа фильма "Праздник"

Представители правозащитного общества «Мемориал» просят полицию возбудить дело о хулиганстве из-за срыва показа фильма Алексея Красовского «Праздник», передает «МБХ медиа» со ссылкой на исполнительного директора «Мемориала» Елену Жемкову.  

По словам Жемковой, правозащитники считают, что «проникновение в частное помещение, попытка срыва мероприятия, угроза людям гаечным ключом и баллончиками, агрессивными толканиями, классифицируются как мелкое хулиганство». «Очень надеемся, что реакция полиции будет», - подчеркнула представитель «Мемориала».

Накануне злоумышленники сорвали показ фильма «Праздник» в «Мемориале», когда правозащитники собирались обсудить несколько фрагментов ленты. Среди провокаторов был активист движения SERB Гоша Тарасевич. Злоумышленники пришли уже после начала мероприятия и начали кричать, в итоге организаторы прекратили сеанс и вызвали полицию. Полицейские провокаторов не задержали, ограничившись лишь беседой.

Фильм «Праздник» был выложен на YouTube 3 января с и того момента набрал более миллиона просмотров. Картина рассказывает о том, как привилегированная семья празднует Новый год в Ленинграде 1941 – 1942 годов без кухарки и умений готовить курицу. Ленту позиционируют как «черную комедию про блокадный Ленинград». Среди актеров – Ян Цапник, Алена Бабенко, Павел Табаков и другие.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


15:39    
Требую, чтобы Петербург расторг договор бесплатной аренды с Мемориалом! Пусть лучше там будет общество помощи аутичным детям и их родителям. А Мемориал пусть на пиндосские деньги офис в Кудрово снимает.

15:06    
Откуда у иностранного агента - мемориала - "частное помещение" в РФ??! Отобрать! Пусть едут к своим хозяевам - в Пиндосию!

14:43    
Позор режиссеру и актерам, искупавшимся в таком дерьме.
Ну почему не выкинут на помойку этот лже"Мемориал"???

14:39    
14.25
Хорошо, что прозрел хотя бы сейчас. Этих гнид надо было давно не гнать из страны, а просто давить. А теперь из недодавленных  гнид поползли вши. Это же относится и нашим пархатым жидятам из депутатов.

14:25    
Мое твердое убеждение, что "Мемориал" надо выгнать поганой метлой из России.
За один лишь показ этого гнусного фильма.
Как мы заблуждались в отношении "Мемориала"...

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Глав Центрального, Василеостровского и Красносельского районов отправили в отставку из-за плохой уборки снега. Справедливо ли это решение?

Да
Нет
Нужно было наказывать других чиновников

Все новости:

17:40 Суд признал незаконным разрешение на строительство дома на Светлановском,15

17:20 Володин хочет публиковать на сайте ГД сомнительные заявления депутатов с комментариями

17:18 Шлосберг рассказал об анонимных записках с угрозой физической расправы

16:50 Невзоров ждет, что борьба с феминизмом приведет Милонова в женскую баню   1

16:20 Лимонова не устроила суть президентского послания Федеральному собранию

15:44 Защитники домов на Тележной проведут флешмоб

15:19 В споре таксистов с Пулково УФАС заняло сторону аэропорта

14:53 Муниципал: "Движение демократического обновления" планирует выставить кандидатов в депутаты трех местных советов   1

14:50 Активиста "Весны" отправили в СИЗО на два месяца   2

14:26 Волна "минирований" в Петербурге затронула Эрмитаж и Новую Голландию

14:13 "Мемориал" заявил в полицию о хулиганстве после срыва показа фильма "Праздник"   5

13:34 Амосов опроверг слухи о своей готовности участвовать в губернаторских выборах

13:31 Госдума одобрила законопроект о наказании для главарей преступных сообществ

13:19 Суд отказал в удовлетворении иска Резника к Беглову   9

13:14 Макаров назвал послание Путина "точкой опоры для движения вперед"   5

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.