Шлосберг рассказал об анонимных записках с угрозой физической расправы

Лидер псковского "Яблока" и депутат псковского областного Законодательного собрания Лев Шлосберг сообщил зрителям своего YouTube-канала о том, что на двери "яблочного" офиса появилась письменная угроза, обращенная к нему лично.

"Не нужна нам твоя демократия, нет, Зря ты, Лёва, народ баламутишь. Так что лучше уймись, вот тебе наш совет, А то снова по носу получишь" — Общественный комитет "За пытки" - Льву Шлосбергу

В ходе своего рассказа о случившемся политик демонстрирует запись с камеры видеонаблюдения, которая запечатлела человека, клеящего на дверь этот текст.

Шлосберг признался, что этого следовало ожидать, поскольку на региональное отделение его организации, по его убеждению, в настоящее время идет массированная политическая атака и что атакуют ее и его лично - уголовники.

Лидер местного "Яблока" подал заявление в управление Следственного комитета Псковской области.

В феврале стало известно о двух новых уголовных делах: одно возбуждено в отношении Шлосберга, другое - против псковской журналистки Светланы Прокопьевой, которой инкриминируют "оправдание терроризма". Пока действия силовиков ограничиваются, обысками, допросами и изъятием техники.