РКН составил административный протокол на Twitter

Роскомнадзор составил протокол об административном правонарушении в отношении Twitter за то, что компания не предоставила сведения о локализации баз данных российских пользователей.

По словам представителей РКН, протокол составлен по ст. 19.7 КоАП (непредставление сведений). Мотивированный запрос в Twitter регулятор направил 17 декабря 2018 года, но так и не дождался ответа.

Протокол составили в присутствии представителя Twitter. Документ направят мировому судье, который вынесет решение об административной ответственности.

В декабре 2018 года в Роскомнадзоре заявили, что если Facebook и Twitter за 30 дней не предоставят «юридически значимые ответы», их оштрафуют на 5 тысяч рублей и определят срок, в течение которого они должны будут локализировать данные российских пользователей. В противном случае соцсети компаний заблокируют в Россиию