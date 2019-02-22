18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

13:10

В Приморье задержали мужчину, окунувшего пятиклассника-хулигана головой в унитаз

Представители правоохранительных органов задержали одного из участников родительского самосуда в школе №2 города Большой Камень: в полицию доставлен мужчина, окунувший школьника головой в унитаз. Как поделились с "Интерфаксом" в пресс-службе регионального СКР, подробностей задержания они раскрывать не уполномочены.

Пятиклассник, напомним, вызвал родительский гнев тем, что систематически безнаказанно "травил" учеников школы, в которой сам учился. Не так давно, не выдержав, они решили самостоятельно научить его "уму разуму", заперев в туалете образовательного учреждения с тем, чтобы преподать урок.  

Мать одного из "потерпевших" школьников, Ольга Козлова, рассказала радиостанции "Говорит Москва" о том, почему её муж, Сергей Козлов", решил окунуть ребенка головой в унитаз. По её словам, пятиклассник спровоцировал супруга тем, что, отказываясь адекватно воспринимать информацию, грубил, используя нецензурную брань.

"Муж не сдержался и решил макнуть его [в унитаз], дабы привести его в чувства и показать, что нельзя так вести себя", - поделилась Козлова, добавив, что перед тем, как конфликт достиг эскалации, родители неоднократно сообщали различным инстанциям о неадекватном поведении школьного хулигана.

Пострадавший ребёнок сейчас находится под наблюдением врачей.

По факту избиения пятиклассника возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ (Нанесение побоев или иных насильственных действий, причинивших физическую боль, из хулиганских побуждений). В рамках расследования директор школы и классный руководитель ученика отстранены от своих должностей.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


17:11   За что боролись...  
Если не изменяет память, то воспитательные функции со школьных учителей и классных руководителей были сняты, но потом, ввели должности заместителей директоров школ по воспитательной работе...

14:54   В условиях бездействия полиции, инспекторов по ДНД, учителей и руководства школ, в начальных классах   малолетки проходят курс "молодого хулигана", а в средних и старших классах "мужают" как криминал...
Чувствуя свою безнаказанность по Законам РФ, малолетние, несовершеннолетние [цензура]иганы наглеют и сбиваются в полу-бандитские и бандитские шайки, занимаясь воровством, грабежами и прочими противоправными деяниями в отношении взрослых и пожилых сограждан, женщин, детей, ветеранов и пенсионеров. При этом, зачинщиками подобных деяний являются самые маленькие [цензура]иганы из состава беби-банд, а [цензура]иганы постарше, под предлогом защиты обиженного малыша, набрасываются на людей с криминальными целями, шокируя своей распущенностью и вседозволенностью. Такая беби-банда из учеников начальных классов уже не первый год терроризирует территорию одного из микрорайонов Великого Новгорода - Торговой стороны.

14:43    
14:23, родители в тюрьме - лишены родительских прав. Р[цензура]ком занимается бабушка. так что предупреждать надо бездействовавших сотрудников полиции, органов опеки и администрацию школы, но они, небось, поголовно в изветной партии, чачастую являющейся индульгенцией для виновников.

14:23    
14-04
Правильно. Надо было по-тихому, чужими руками и не в школе. Жаль мужика, не сдержался, но поступил правильно.
А самое правильное - предупредить по зубам и по шее идиотов-родителей.

14:04    
Таких маленьких гадёнышей надо по-тихому давить.

13:49    
Хана мужику. Поднял руку на будущего силовика.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Глав Центрального, Василеостровского и Красносельского районов отправили в отставку из-за плохой уборки снега. Справедливо ли это решение?

Да
Нет
Нужно было наказывать других чиновников

Все новости:

17:31 Лукашенко разделит "ответные меры" Путина, если США разместят ракеты в Европе

17:00 Медведев поручил проработать закон о запрете клеток в залах суда

16:37 Активиста "Открытой России" арестовали на 3 суток за "Марш материнского гнева"

16:26 Порошенко назвал Путина "убийцей украинцев"   2

15:58 "Метрострой" выплатит налоговой долги почти на миллиард рублей

15:32 "Путин" и "Обама" вынудили эвакуироваться комитеты по труду и образованию

15:05 Петербургский штаб Навального изучил миллионные траты Смольного на картины и фарфор

14:56 Муниципал: Огнемет и пони: Как Петербург будет праздновать Масленицу

14:55 Лев Пономарев просит Москалькову вступиться за активистку "Открытой России" Шевченко

14:31 По делу стажера петербургского "Эха" в суде заслушают показания "господина полицейского"   1

14:06 Проект памятника Ушакову на площади Труда выберут летом

13:51 "Мемориал" признал Павла Зломнова политзаключенным   2

13:45 Вишневский просит Беглова срочно повлиять на вырубку 10 га леса близ зоны "Новоорловская"   3

13:10 В Приморье задержали мужчину, окунувшего пятиклассника-хулигана головой в унитаз   6

12:49 Путин поручил Кремлю обсудить с экспертами господдержку современной музыки   5

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.