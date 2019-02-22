По делу стажера петербургского "Эха" в суде заслушают показания "господина полицейского"

Куйбышевский райсуд Петербурга перенес на 4 марта заседание по делу стажера радиостанции "Эхо Москвы в Петербурге" Кирилла Матвеева, обвиняемого в мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП РФ), передает MR7.

На сегодняшнем заседании свои версии событий озвучили два полицейских и два журналиста. На следующем выступит старший лейтенант Руслан Сентемов, небезызвестный манифестантам как человек, который в ходе одной из протестных акций просил именовать себя не иначе как "господин полицейский".

Стажер петербургского "Эха" был задержан в ходе несанкционированной протестной акции в центре Петербурга 9 февраля. Поводом для задержания послужил вопрос Матвеева представителям правопорядка о том, почему, в свою очередь, были задержаны активисты движения "Весна". При себе у корреспондента имелось удостоверение журналиста. Участников движения, напомним, отправили в полицейскую машину в связи с тем, что они во время шествия по Невскому проспекту развернули баннер "Открытая Россия вместо Путина".