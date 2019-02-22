18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

16:26

Порошенко назвал Путина "убийцей украинцев"

Петр Порошенко, "пойманный" в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН корреспондентом телеканала "Россия 1", заявил, что диалог с Россией, руководимой Владимиром Путиным, возможен только в том случае, будут отпущены арестованные украинские моряки. Видеозапись разговора опубликована на YouTube.

Корреспондент телеканала Валентин Богданов поинтересовался у Порошенко судьбой главреда РИА "Новости Украина" Кирилла Вышинского, который был арестован в Украине в 2018 году по обвинению в госизмене.

"24 украинских моряка находятся у вас незаконно - в тюрьме. Вы обязаны перед ними извиниться, немедленно выпустить, потому что вы - агрессор, вы - нарушитель международного права. И вы, и ваш лидер [Владимир Путин] - убийцы украинцев. Запомните это", - ответствовал Порошенко.

Напомним, 25 ноября морская погранслужба ФСБ России с применением оружия задержала три украинских военных корабля в Керченском проливе. Моряков обвинили в незаконном пересечении российской границы. В ответ Совет национальной безопасности Украины одобрил введение новых санкций против России, а Порошенко подписал указ, запрещающий въезд в страну мужчинам-россиянам в возрасте от 18 до 60 лет.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


17:19    
16:58 - а тебе говнюку, что с этого газа перепадет?.. украина - братская страна - успеха им!... путин собрал под свои знамена всякую, шваль, гопоту и сирийских мусульманских терористов, а с православными  братьями-славянами разругался до войны... путин уйдет - все вернется на круги своя...

16:58    
За базар Порошенко ответит! Вот запустим в строй "Северный поток-2", тогда и разберёмся с Украиной-окраинной частью России! Мало не покажется!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Глав Центрального, Василеостровского и Красносельского районов отправили в отставку из-за плохой уборки снега. Справедливо ли это решение?

Да
Нет
Нужно было наказывать других чиновников

Все новости:

17:31 Лукашенко разделит "ответные меры" Путина, если США разместят ракеты в Европе

17:00 Медведев поручил проработать закон о запрете клеток в залах суда

16:37 Активиста "Открытой России" арестовали на 3 суток за "Марш материнского гнева"

16:26 Порошенко назвал Путина "убийцей украинцев"   2

15:58 "Метрострой" выплатит налоговой долги почти на миллиард рублей

15:32 "Путин" и "Обама" вынудили эвакуироваться комитеты по труду и образованию

15:05 Петербургский штаб Навального изучил миллионные траты Смольного на картины и фарфор

14:56 Муниципал: Огнемет и пони: Как Петербург будет праздновать Масленицу

14:55 Лев Пономарев просит Москалькову вступиться за активистку "Открытой России" Шевченко

14:31 По делу стажера петербургского "Эха" в суде заслушают показания "господина полицейского"   1

14:06 Проект памятника Ушакову на площади Труда выберут летом

13:51 "Мемориал" признал Павла Зломнова политзаключенным   2

13:45 Вишневский просит Беглова срочно повлиять на вырубку 10 га леса близ зоны "Новоорловская"   3

13:10 В Приморье задержали мужчину, окунувшего пятиклассника-хулигана головой в унитаз   6

12:49 Путин поручил Кремлю обсудить с экспертами господдержку современной музыки   5

Предыдущие новости

Регионы

–екламный блок RTB загружаетс¤

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.