Порошенко назвал Путина "убийцей украинцев"

Петр Порошенко, "пойманный" в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН корреспондентом телеканала "Россия 1", заявил, что диалог с Россией, руководимой Владимиром Путиным, возможен только в том случае, будут отпущены арестованные украинские моряки. Видеозапись разговора опубликована на YouTube.

Корреспондент телеканала Валентин Богданов поинтересовался у Порошенко судьбой главреда РИА "Новости Украина" Кирилла Вышинского, который был арестован в Украине в 2018 году по обвинению в госизмене.

"24 украинских моряка находятся у вас незаконно - в тюрьме. Вы обязаны перед ними извиниться, немедленно выпустить, потому что вы - агрессор, вы - нарушитель международного права. И вы, и ваш лидер [Владимир Путин] - убийцы украинцев. Запомните это", - ответствовал Порошенко.

Напомним, 25 ноября морская погранслужба ФСБ России с применением оружия задержала три украинских военных корабля в Керченском проливе. Моряков обвинили в незаконном пересечении российской границы. В ответ Совет национальной безопасности Украины одобрил введение новых санкций против России, а Порошенко подписал указ, запрещающий въезд в страну мужчинам-россиянам в возрасте от 18 до 60 лет.