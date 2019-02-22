Ржевский лесопарк предложили защитить законом о ЗНОП

Петербургскую часть Ржевского лесопарка предложили защитить от возможной застройки. Соответствующую поправку в региональный закон о зеленых насаждениях общего пользования подала депутат ЗакСа от партии «Справедливая Россия» Надежда Тихонова.

Тихонова планирует защитить законом восемь из девяти участков парка, расположенных на территории Петербурга. Эти участки МТУ «Росимущество» пыталось оформить в собственность Российской Федерации, но суды отказали ему в этом. Автор законопроекта отметила, что после оформления участков в собственность города их можно будет включить в перечень ЗНОП.

«Красногвардейский район является одним из районов, жители которых не обеспечены в должной мере зелеными насаждениями», - говорится в пояснительной записке к документу.

Девятый участок в настоящее время оформлен в собственность Российской Федерации и находится в бессрочном пользовании у Лесотехнической академии.

Напомним, в ноябре 2018 года проблема Ржевского лесопарка обсуждалась в ЗакСе. Надежда Тихонова тогда заявила, что петербургская часть зеленой зоны может быть включена в перечень ЗНОП уже в 2019 году. Отметим, что часть лесопарка расположена на территории Ленинградской области.

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