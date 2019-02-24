Гудков заметил, что Росгвардия настроена против Путина

Итоги марша памяти убитого политика Бориса Немцова в Москве подвел лидер "Гражданской инициативы" Дмитрий Гудков, чьи оценки численности собравшихся существенно расходятся с официальными данными МВД. Если полиция насчитала 6 тысяч участников акции, то Гудков увидел на марше от 20 до 30 тысяч человек, о чем написал в Facebook.

Кроме того, он заметил потенциальную плохо скрываемую нелояльность к власти силовиков, дежуривших на мероприятии.

Охраняют нас от нас мальчики 18 лет — «росгвардейцы». Сами смеются над отдающим такие приказы начальством, но не пускают, потому что иначе их накажут. «Да у меня у самого вопросов к Путину больше вашего», — сказал мне один паренек из оцепления. — Дмитрий Гудков

Руководствуясь общими впечатлениями от шествия, политик пришел к следующему умозаключению: "не имеет значения, какие взгляды — остаётся только одно: за или против Путина, за или против репрессий, Росгвардия уже против".

В Петербурге, по оценкам ЗАКС.Ру. аналогичная акция памяти Бориса Немцова собрала около полутысячи человек.

Сопредседателя ПАРНАС убили 27 февраля 2015-го года у стен Кремля. Заказчики и организаторы преступления до сих пор не найдены.