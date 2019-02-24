На митинге памяти Немцова в Петербурге освистали депутата Амосова

Представители молодежных демократических организаций встретили свистом и криком “Уходи” выступление депутата ЗакСа и участника “Движения демократического обновления” Михаила Амосова на митинге памяти убитого политика Бориса Немцова 24 февраля.

Значительной части толпы не понравились слова Амосова о том, что демократам “необходимо отказаться от мыслей о люстрациях”.

Депутат призвал стремиться ставить власти на контроль и сотрудничать “с непроворовавшимися” чиновниками.

- Мы должны исходить из лозунга “Не забудем, но простим”, - добавил Амосов.

В толпе неоднозначно отреагировали на эти слова. Некоторые участники митинга аплодировали Амосову, другие после его ухода кричали: “Люстрации!”.

Другой депутат ЗакСа, бывший однопартиец Амосова Борис Вишневский, в свою очередь, заявил, что, если бы в свое время в России был принят закон Галины Старовойтовой, о люстрациях, то “мы бы жили в другой стране”.

Митинг памяти Немцова начался на площади Ленина в третьем часу дня. В акции участвует примерно 500-600 человек.

Сергей Еремеев

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