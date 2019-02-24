18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

14:47

На митинге памяти Немцова в Петербурге освистали депутата Амосова

Представители молодежных демократических организаций встретили свистом и криком “Уходи” выступление депутата ЗакСа и участника “Движения демократического обновления” Михаила Амосова на митинге памяти убитого политика Бориса Немцова 24 февраля.

Значительной части толпы не понравились слова Амосова о том, что демократам “необходимо отказаться от мыслей о люстрациях”.

Депутат призвал стремиться ставить власти на контроль и сотрудничать “с непроворовавшимися” чиновниками.

- Мы должны исходить из лозунга “Не забудем, но простим”, - добавил Амосов.

В толпе неоднозначно отреагировали на эти слова. Некоторые участники митинга аплодировали Амосову, другие после его ухода кричали: “Люстрации!”.

Другой депутат ЗакСа, бывший однопартиец Амосова Борис Вишневский, в свою очередь, заявил, что, если бы в свое время в России был принят закон Галины Старовойтовой, о люстрациях, то “мы бы жили в другой стране”.

Митинг памяти Немцова начался на площади Ленина в третьем часу дня. В акции участвует примерно 500-600 человек.

photo5444873742611229163.jpg (301 KB)

Сергей Еремеев



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


17:27    
Большей ненависти у подавляющей массы населения России, чем к гайдару, немцову, чубайсу, ельцыну,  особенно у переживших 90-е, нет ни к кому. Только не знающие того ужаса, не жившие тогда, отодвинутые сейчас от кормушки могут положительно  к ним относиться. За миллионы безвинных жертв они будут вечно прокляты, и расправа над похотливым жидёнком воспринимается как справедливость. Сегодняшние "почитатели" их должны задуматься и не дразнить народ.

16:13    
невзрачный гномик путин боялся популярности немцова и кадыровцы его трусливо убили - зря немцов защищал чеченцев. а чейчас путинские законники покрывают чеченских убийц... люстрация - вот что надо делать после ухода путина....

16:12    
А ходорковцы из Открытой России насчитали аж 3 000 челов!)))))
Они хоть представляют, как такую тучу народа разместить у фонтана на пл. Ленина?

15:31    
Кто такой Немцов? Кроликовед, почему молчите?

15:23    
Убили Немцова на прогулке с украинской проституткой...
300 млн. наследства со скандалами делят наследники....
В чем "величие" Немцова, друга Чубайса?
Народу захотелось безопасно потусоваться, на этом сборище в автозаки заталкивать не будут...
Все проплачено...

15:13   14:56  
Надо понимать, если закс.вру пишет "400", значит было не больше сотни ;))

14:56    
400 человек на митинге в 5,3 миллионном Питере - это ноль! На поминки какого-нибудь бандюгана и то собирается в разы больше народа...

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Глав Центрального, Василеостровского и Красносельского районов отправили в отставку из-за плохой уборки снега. Справедливо ли это решение?

Да
Нет
Нужно было наказывать других чиновников

Все новости:

17:00 У Чесменского дворца митинговали против застройки близлежащей территории

16:02 У здания цирка защищали права животных   1

15:04 Московская полиция насчитала 6 тысяч участников столичного "марша Немцова"   8

14:47 На митинге памяти Немцова в Петербурге освистали депутата Амосова   7

14:18 В Петербурге начался митинг памяти Бориса Немцова   2

13:39 Вишневский заподозрил Беглова в желании повторить "снежный кризис" следующей зимой   6

12:54 На памятной акции в Ярославле Немцова благодарят за детские площадки   3

12:19 Двое человек погибли на Невском проспекте после наезда BMW   1

12:01 Латынина поздравила Навального с "первым публичным выигрышем"

11:07 Семья Немцова жалуется на бездействие следствия   5

10:27 Лимонов обнаружил вредоносность "гламурного патриотизма"   4

23 февраля, 18:19 Жители квартала СУН-16 напомнили властям об отсутствии садов и школ в микрорайоне   2

23 февраля, 17:55 Сахалинцы вышли на митинг против "мусорной" реформы и роста цен на бензин   3

23 февраля, 17:31 Петербургские зэки ранжировали любимую литературу

23 февраля, 16:21 Градозащитники "обняли" заброшенные исторические дома на Тележной

Предыдущие новости

Регионы

–екламный блок RTB загружаетс¤

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.