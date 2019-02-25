Беглов утвердил проект планировки первой очереди ВСД

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов утвердил проект планировки и проект межевания территории для размещения первого этапа Восточного скоростного диаметра. Постановление главы города было опубликовано 25 февраля на сайте Смольного.

Первый этап платной магистрали пройдет по Московскому району Петербурга: от Западного скоростного диаметра до Витебского проспекта.

«Новая широтная магистраль с мостом через р. Неву в створе Фаянсовой ул. - Зольной ул. является приоритетным проектом Санкт-Петербурга и одним из ключевых звеньев транспортного каркаса, находясь по значимости в одном ряду с кольцевой автомобильной дорогой вокруг Санкт-Петербурга и Западным скоростным диаметром», - говорится в пояснительной записке к постановлению.

Проект планировки был выполнен АО «Институт «Стройпроект». Заказчиком выступил комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

ВСД должен связать ЗСД и КАД в районе деревни Кудрово. В рамках строительства второго этапа магистрали планируется возведение нового моста через Неву в створе улиц Фаянсовая и Зольная. По словам жителей микрорайона Стеклянный городок, опоры моста готовятся поставить на территории сада 30-летия Октября.

У проекта ВСД есть противники и в Московском районе. Они, в частности, выражали недовольство тем, что трасса пройдет вблизи жилых домов.

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