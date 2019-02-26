Беглов поручил сдать к 1 сентября все соцобъекты-долгострои

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов на заседании правительства Петербурга 26 февраля поручил к 1 сентября 2019 года ввести в эксплуатацию все социальные объекты-долгострои. Врио уточнил, что речь идет о школах, детских садах и поликлиниках.

Он объяснил, что это распоряжение подготовлено в соответствии с текстом недавнего послания президента Владимира Путина к Федеральному собранию. Ответственными за поручение он назначил вице-губернаторов Николая Линченко, Владимира Кириллова и Анну Митянину.

Беглов также заявил, что в районах Петербурга, где нет поликлиник, необходимо открывать кабинеты врачей. По его словам, новые жилые комплексы должны проектироваться с учетом медкабинетов на первых этажах жилых домов.

Также временный губернатор отметил, что петербуржцам необходимо предоставить возможность проходить диспансеризацию в вечернее время или в выходные дни, чтобы они не отпрашивались с работы. Беглов добавил, что эта дополнительная работа врачей должна оплачиваться.

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