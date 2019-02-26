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10:15

Беглов поручил сдать к 1 сентября все соцобъекты-долгострои

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов на заседании правительства Петербурга 26 февраля поручил к 1 сентября 2019 года ввести в эксплуатацию все социальные объекты-долгострои. Врио уточнил, что речь идет о школах, детских садах и поликлиниках.

Он объяснил, что это распоряжение подготовлено в соответствии с текстом недавнего послания президента Владимира Путина к Федеральному собранию. Ответственными за поручение он назначил вице-губернаторов Николая Линченко, Владимира Кириллова и Анну Митянину.

Беглов также заявил, что в районах Петербурга, где нет поликлиник, необходимо открывать кабинеты врачей. По его словам, новые жилые комплексы должны проектироваться с учетом медкабинетов на первых этажах жилых домов.

Также временный губернатор отметил, что петербуржцам необходимо предоставить возможность проходить диспансеризацию в вечернее время или в выходные дни, чтобы они не отпрашивались с работы.  Беглов добавил, что эта дополнительная работа врачей должна оплачиваться.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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10:36    
Почему при Сталине тысячи(!!!!!!!!) объектов мирового уровня одновременно строились, сдавались в строй даже намного раньше срока, а сейчас сплошной долгострой??? Ведь план на пятилетки при Сталине выполняли за 3 года! Потому что Сталин был ГЕНИЙ, а сегодня руководители-серые мыши в лучшем случае! А может мыши и лучше...Потому сегодняшняя власть на Сталина и клевещет!

10:25    
Благими намерениями....

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