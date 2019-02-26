Правительство РФ запретило использовать спутниковый интернет без наземных станций

Правительство России приняло постановление, согласно которому весь трафик спутниковой связи должен будет проходить через наземные станции сопряжения на территории РФ, пишет РБК.

Разработчик документа, Минкомсвязь, указывал, что это постановление призвано бороться с угрозой национальной безопасности, обусловленной «бесконтрольным использованием зарубежных спутниковых систем связи и доступа в сеть интернет на территории России». Возможно, компаниям дополнительно придется получать разрешение на работу от ФСБ, Минобороны и ФСО, сказал руководитель ГК AltegroSky Сергей Пехтерев.

В том числе, видимо, это придется сделать проекту OneWeb, который к 2027 году планирует предоставить доступ к интернету всем жителям планеты. К тому же OneWeb при таких условиях придется построить в России наземную станцию сопряжения, стоимость которой может достичь несколько десятков миллионов долларов.

В конце октября ФСБ объявила OneWeb угрозой нацбезопасности, поскольку система может использоваться в разведывательных целях и поставит отдаленные регионы России «в полную зависимость от данных иностранных систем связи». «Роскосмос» в 2015 году заключил с OneWeb контракт более чем на миллиард долларов на запуск ракет-носителей, и были опасения, что корпорация рискует потерять крупнейший заказ. Однако глава «Роскосмоса» дал понять, что разрывать контракт не будет.