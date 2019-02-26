Песков назвал стажировку дочери в Европарламенте обычной студенческой практикой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать стажировку его дочери Елизаветы в Европарламенте и суждения европейских экспертов по этому поводу, передает «Интерфакс».

Пескова попросили прокомментировать реакцию некоторых европейских аналитиков, которые сочли стажировку его дочери попыткой Кремля проникнуть в структуры Евросоюза.

«Нет, здесь речь идет об обычной студентке и обычной практике. Что-то другое я не хотел бы комментировать, это касается моей дочери, это не касается моих служебных обязанностей, моей работы», - заявил Песков.

Накануне депутат Европарламента от Франции Эмерик Шопрад подтвердил, что Елизавета Пескова проходит стажировку, помогая ему. Он подчеркнул, что дочь российского политика в России не ведет профессиональной деятельности, а значит, конфликта интересов здесь быть не может.