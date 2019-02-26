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Новости

16:48

Вишневский требует от Беглова отказаться от строительства ВСД

Депутат ЗакСа Борис Вишневский направил врио губернатору Алекcандру Беглову письмо с требованием отказаться от строительства Восточного скоростного диаметра. К письму приложены 2035 подписей граждан.

Вишневский указал на последствия, которые может повлечь проект. Среди них – ущерб экологии, нарушение принципа приоритета общественного транспорта, высокие экономические риски, а также несоответствие проекта поставленным задачам. В качестве альтернативы депутат предложил развить другой широтный коридор, который свяжет улицу Коллонтай с Большим Смоленским проспектом, Большой Смоленский проспект с улицей Салова, Благодатную улицу с улицей Васи Алексеева.

Накануне Беглов утвердил проект планировки и межевания территории для размещения первого этапа ВСД. Трасса должна связать ЗСД и КАД в районе деревни Кудрово. В рамках строительства второго этапа магистрали планируется возведение нового моста через Неву в створе улиц Фаянсовая и Зольная. По словам жителей микрорайона Стеклянный городок, опоры моста готовятся поставить на территории сада 30-летия Октября. В Московском районе местные жители были недовольны тем, что трасса пройдет вблизи жилых домов.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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19:48    
Скоро весь город превратится в сплошные платные магистрали под которые придётся сносить жилые дома.
Вот и пойдут люди бомжевать. Эти грандиозные проекты создаются только для распила бабла.

19:36    
Для 18.54.
Идиот!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11

19:35    
Вишневскому спасибо, что озвучил эту тему.
Внутри города необходимо строить развязки, как в Москве. Автомобилисты по несколько часов стоят в пробках!!!

18:54    
Пусть Вишневский откажется от финансирования своей жены в качестве помощника депутата за бюджетный счет!  Сделает, тогда поверим в искреность его намериний. А пока - долю свою хочет от ВСД!!!

18:40   Андрей  
Вишневский прямо таки всеми силами добивается для Петербурга судьбы провинциального города.Вот нафига блокировать строительство такого необходимого автомобилистам ВСД?  И всё это,заметьте, прикрываясь заботой об экологии.

18:19    
Паскудный пархатый жидёнок по умолчанию всегда неправ !

17:52    
Вишневский прав!

17:52    
Кролика возят в казенном депутатском авто, ему на нужды горожан плевать.

17:50    
Для 17.03.
Пользуешься всем, что построил для людей "ненавистный совок". За почти 30 лет пр[цензура]ания у власти заводы, фабрики разрушены. Где ДК, кинотеатры? Сколько больниц, детсадов, школ.... построено?
Стоимость Лахта-Центра сопоставима со стоимостью 10 больниц , 10 школ и 10 детсадов. Лахта -Центр горожанам нужен, как рыбе зонтик!!! А построен он на деньги от добычи газа. Газпром является предприятием с государственным участием. И государство помогает транжирить деньги.
А  внутри города необходимо строить развязки, как в Москве. Автомобилисты по несколько часов стоят в пробках!!!

17:03   Горожанин  
Да пошел он в лес с такими требованиями.
Дороги городу нужны. Мосты городу нужны.
Транспортная сеть, заложенная ненавистными совками, давно уже себя исчерпала.

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