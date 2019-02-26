Вишневский требует от Беглова отказаться от строительства ВСД

Депутат ЗакСа Борис Вишневский направил врио губернатору Алекcандру Беглову письмо с требованием отказаться от строительства Восточного скоростного диаметра. К письму приложены 2035 подписей граждан.

Вишневский указал на последствия, которые может повлечь проект. Среди них – ущерб экологии, нарушение принципа приоритета общественного транспорта, высокие экономические риски, а также несоответствие проекта поставленным задачам. В качестве альтернативы депутат предложил развить другой широтный коридор, который свяжет улицу Коллонтай с Большим Смоленским проспектом, Большой Смоленский проспект с улицей Салова, Благодатную улицу с улицей Васи Алексеева.

Накануне Беглов утвердил проект планировки и межевания территории для размещения первого этапа ВСД. Трасса должна связать ЗСД и КАД в районе деревни Кудрово. В рамках строительства второго этапа магистрали планируется возведение нового моста через Неву в створе улиц Фаянсовая и Зольная. По словам жителей микрорайона Стеклянный городок, опоры моста готовятся поставить на территории сада 30-летия Октября. В Московском районе местные жители были недовольны тем, что трасса пройдет вблизи жилых домов.

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