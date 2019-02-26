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Новости

18:35

Навальный подтвердил возбуждение дела против экс-директора ФБК из-за фильма "Он вам не Димон"

 

В отношении бывшего директора Фонда борьбы с коррупцией Романа Рубанова возбуждено уголовное дело из-за отказа удалять фрагменты фильма-расследования «Он вам не Димон» по решению суда, сообщил политик Алексей Навальный.

«Дело возбуждено, так как ФБК не выполняет решение суда, вынесенное в пользу Алишера Усманова. Усманов требует, чтобы ФБК ролик удалил», - сказал Навальный.

Он подчеркнул, что ФБК не может удалить ролик с YouTube, где он опубликован, потому что видео опубликовано на личном канале Навального. «Он [канал] мой личный. Я туда что хочу загружаю, что хочу удаляю», - подчеркнул политик. По Навального мнению, уж если возбуждать уголовное дело в связи с отказом удалять информацию из расследования, то в отношении него.

Ранее стало известно, что Рубанова объявили в розыск. В 2017 году за отказ удалять фрагменты фильма «Он вам не Димон» его задерживали.

В расследовании о «тайной империи» премьер-министра Дмитрия Медведева утверждалось, что Усманов якобы подарил Фонду поддержки социально значимых государственных проектов, который авторы называют связанным с премьером, дом и свыше 4 га земли в Подмосковье. Усманов требовал опровергнуть эти сведения и удалить фрагменты расследования, связанные с ним.

Сначала Люблинский суд Москвы в 2017 году, несмотря на требования Усманова, постановил удалить весь фильм целиком. После обжалования приговора Мосгорсуд обязал ФБК убрать только части фильма, связанные с Усмановым. Вскоре после этого, в октябре 2017 года, Рубанов дал опровержения информации, признанной ложной.

 

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