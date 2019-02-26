Вишневский возмущен визитом сотрудника АП к петербургским чиновникам и муниципалам

Встреча главы президентского управления по внутренней политике Андрея Ярина в стенах Смольного с городскими чиновниками и депутатами разных уровней привела лидера фракции "Яблока" в петербургском парламенте Бориса Вишневского в ярость. Он считает закрытые переговоры в таком составе попыткой силового давления "из центра" на ход и результат сентябрьских выборов. Опирается в своем суждении он также и на распространившийся документ, который разослали муниципалам и согласно которому они должны были отчитаться перед Яриным об успехах своей "правильной", с точки зрения Кремля, подготовке к избирательной кампании кандидатов от власти.

"На мой взгляд, проведение совещаний с подобными требованиями от глав районных администраций и глав муниципальных образований – грубейшее нарушение законодательства, в том числе – законодательства о государственной службе и избирательного законодательства", - высказался о кулуарном мероприятии Вишневский.

По его словам, он уже попросил прокуратуру проверить законность встреч официальных лиц в таком формате и на данном примере.

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