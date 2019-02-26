Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

13:49

Глава УВП обсуждает выборы с Макаровым, Совершаевой, главами районов и МО

Руководитель президентского управления по внутренней политике Андрей Ярин проводит в здании администрации Петербурга встречу со спикером ЗакСа Вячеславом Макаровым, вице-губернатором Любовью Совершаевой, главами районов и муниципалитетов.

Главная тема встречи - предстоящие в сентябре губернаторские и муниципальные выборы. Чиновники и муниципалы отчитываются о своей готовности к их проведению, о чем свидетельствует распространившаяся в интернете своего рода инструкция для муниципалов.

По данным "Коммерсанта", к разговору с сотрудником администрации президента приглашены главы четырех районов: Адмиралтейского, Фрунзенского, Калининского и Приморского. Врио губернатора Александр Беглов не принимает участия в совещании.

photo5452015079223568975.jpg (91 KB)

Изображение: Павел Швец



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме
22 февраля, 19:37Петербургу снова пообещали честные выборы
21 февраля, 19:01Петербуржцы смогут проголосовать за своего кандидата в губернаторы в Москве
21 февраля, 18:26Памфилова заявила о намерении «стоять насмерть» и не допустить «досрочку» в Петербурге
21 февраля, 13:34Амосов опроверг слухи о своей готовности участвовать в губернаторских выборах
20 февраля, 15:54Беглов об участии в выборах губернатора: Как буду готов, так сразу и отвечу, хорошо?
18 февраля, 17:12Дмитрий Дубровский уверен, что для победы Беглова на выборах не нужен рейтинг
14 февраля, 21:00Резник: Главное в петербургских выборах - не дать выиграть мракобесам
14 февраля, 19:50Шульман считает, что позиции Беглова мало зависят от качества уборки снега
14 февраля, 15:58Лев Лурье: В качестве губернатора Петербургу нужен "крепкий хозяйственник"
13 февраля, 17:26Дмитриева вновь призывает Памфилову заявить о недопустимости возвращения "досрочки"
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


15:17    
Значит, путинская банда всерьез собралась поставить здесь этого никчемного человечка.

15:15    
Кому же ещё проводить в городе совещание с главами муниципалитетов и районов, как не руководителю президентского управления по внутренней политике? Интересно, как скоро, в результате успешной работы исполняющего обязанности, сюда приедет Путин и будет решать с муниципалами: где лучше дорожки песочком посыпать, скамейки покрасить и детскую площадку подремонтировать?

14:46    
А я всё равно пойду на выборы и проголосую не за ЕР.

14:11    
Пригласили Серов и глав-кандидатов на увольнение.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Глав Центрального, Василеостровского и Красносельского районов отправили в отставку из-за плохой уборки снега. Справедливо ли это решение?

Да
Нет
Нужно было наказывать других чиновников

Все новости:

16:48 Вишневский требует от Беглова отказаться от строительства ВСД

16:28 Полиция Испании не нашла криминала в смерти Игоря Малашенко   2

16:24 Грудинина лишили депутатского мандата в Подмосковье   1

15:59 Экс-директора ФБК Романа Рубанова включили в базу розыска МВД   1

15:31 ЕСПЧ коммуницировал жалобу обвиненного в госизмене в резюме экс-сотрудника ГРУ

15:05 Смольному требуется больше кофемашин   1

14:53 Градозащитники сообщают об утере витражей доходного дома Петрова   4

14:30 Петербургские учебные заведения постигла новая череда эвакуаций   1

13:57 Песков назвал стажировку дочери в Европарламенте обычной студенческой практикой   4

13:50 Суд снова перенес заседание по делу задержанной перед "Маршем материнского гнева" Уткиной

13:49 Глава УВП обсуждает выборы с Макаровым, Совершаевой, главами районов и МО   4

13:31 Ирина Ган подтвердила свое назначение на пост главы аппарата врио губернатора Петербурга   1

13:22 В ЗакСе предложили продлить материальную помощь семьям в трудной ситуации до 2022 года

13:17 Екатеринбургский депутат поделился мнением о педофилии   4

13:00 «Коммунисты России» попросят Беглова премировать хор за антиамериканскую песню в Исаакие   3

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.