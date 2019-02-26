Альбац находит мудрым и актуальным упрямство Навального

Принципиальный и последовательный отказ главы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального удалять расследование "Он вам не Димон" из интернета по решению суда представляется обоснованным политическому журналисту, главному редактору The New Times Евгении Альбац. Своим мнением она поделилась со слушателями в эфире "Эха Москвы". Учитывая, что Навальный, как она считает, "хороший юрист", то своих сторонников под удар он не подставит, а остальное женщина оставляет на его усмотрение. С ее точки зрения, протестное движение слишком много за последние десять лет занималось рефлексией и компромиссами и слишком много на этом потеряло для того, чтобы наступать на те же грабли вновь.

Упертость Навального очень важна, потому что под разговоры о рациональности и компромиссе мы проиграли протесты Болотной 2011-12 годов, а это был шанс у демократической оппозиции. Мне кажется, что практика все время отступать и идти на исполнение неправосудных решений - неправильная. Мы уже доотступались дальше некуда и отдали все, что только возможно. — Евгения Альбац

26 февраля стало известно о том, что в отношении бывшего директора Фонда борьбы с коррупцией Романа Рубанова возбуждено уголовное дело из-за отказа удалять фрагменты фильма-расследования «Он вам не Димон» по решению суда. Решение было принято в пользу истца - бизнесмена Алишера Усманова, который упоминается в разоблачительном фильме в компрометирующем его контексте.