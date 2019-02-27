Вишневский просит УФАС изучить конкурс на вырубку леса под зону "Новоорловская"

Парламентарий Борис Вишневский обратился к петербургскому управлению Федеральной антимонопольной службы с просьбой проверить на законность проектную конкурсную документацию на выполнение комплекса работ по подготовке территории к строительству особой экономической зоны "Новоорловская".

Изначально вырубка здорового леса обеспокоила жителей Приморского района. Рядом с местом, где ведется строительство зоны, располагаются два крупных жилых комплекса, поэтому находящаяся по соседству с ними зеленая зона - единственное место, "освежающее" район. В непосредственной близи от комплексов размещается мусорный полигон "Новоселки", а также предприятия по обработке сточных вод "Водоканала", завод Nissan, промзона "Коломяги".

Вишневский отметил, что конкурс на проведение работ выиграл подрядчик, предложивший за свои услуги самую высокую цену, однако при этом: "1. Имеющий наименьший срок работы в качестве юридического лица; 2. Не имеющий кода ОКВЭД соответствующего выполняемому контракту (ни в качестве основного, ни в качестве дополнительных видов деятельности); 3. Не имеющий на балансе техники, требующейся для выполнения работ".

"Я прошу проверить процедуру оценки претендентов, документацию, обосновывающую выбор победителя и решение комиссии. Также я прошу остановить выполнение контракта, до окончания процедуры проверки", - известил депутат.

Ранее Вишневский призвал врио градоначальника Александра Беглова вмешаться в процесс вырубки деревьев, а также изучить варианты переноса зоны "Новоорловская" в другое место и инициировать включение лесополосы в ЗНОП. До этого с аналогичным посланием выступил коллега Вишневского по ЗакСу, депутат Андрей Анохин и глава петербургских справедливороссов Марина Шишкина.

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