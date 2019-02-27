Мосгорсуд подтвердил законность отказа Минюста в регистрации "России будущего"

Мосгорсуд отклонил жалобу представителей политика Алексея Навального на отказ Минюста регистрировать партию «Россия будущего», передает «Интерфакс».

По мнению суда, доводы жалобы «несостоятельны и направлены на неправильное толкование норм действующего законодательства». В определении указано, что суд первой инстанции объективно согласился с решением Минюста, так как не были устранены обстоятельства, из-за которых была приостановлена регистрация партии.

Минюст приостановил регистрацию «России будущего» летом 2018 года. До этого партия Навального называлась «Партией прогресса», и политик пытался зарегистрировать ее с 2014 года – но получал отказ. В марте 2018 года Минюст зарегистрировал другую «Партию прогресса» - бывшую «Гражданскую позицию». Представители Навального заявляли, что к этой партии они не имею отношения.

В октябре 2018 года Замоскворецкий суд Москвы признал законным отказ Минюста в регистрации партии. Юрист ФБК Иван Жданов заявлял, что намерен дойти до Европейского суда по правам человека, и шутил, что там дело будет называться «"Россия будущего" против России».