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16:04

"Партия врагов России": Шлосберг назвал Беглова одним из инициаторов дела о листовках "Яблока"

Лидер отделения «Яблока» в Псковской области Лев Шлосберг считает врио губернатора Петербурга Алекcандра Беглова одним из главных инициаторов уголовного дела о листовках партии, пишет «Медиазона».

Шлосберг заявил, что Беглов, будучи еще полпредом президента по СЗФО, якобы дал указание «уничтожить» отделение партии в регионе на закрытом совещании с врио губернатора Псковской области Михаилом Ведерниковым, чиновниками и местными силовиками в июне 2018 года.

«Задача была поставлена напрямую: "Два главы района от "Яблока" — это слишком много. Это партия врагов России. Чтобы не было никаких депутатов, никаких глав районов, никого"», - приводится высказывание, приписываемое Беглову.

В отношении Шлосберга заведено дело по ч. 1 ст. 141 УК РФ (воспрепятствованию осуществлению избирательных прав граждан). В сентябре 2018 года правоохранители нашли 7 тысяч листовок «Яблока» с «признаками нарушений законодательства о выборах» при изготовлении и «призывом приводить в негодность" избирательные бюллетени на выборах, проставляя значки напротив всех кандидатов». Шлосберг в беседе с ЗАКС.Ру заявил, что считает заведенное дело политическим заказом и попыткой оказать давление на избирателей. Позже он сообщил, что ему поступают анонимные угрозы.

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17:34    
Беглов-браво! Молодчина! Он всё больше и больше нравится мне за борьбу с врагами России! Если так продолжит и дальше, то я и мои друзья, родственники отдадут свои голоса за него!

16:43    
Давить, давить и давить антироссийских гадёнышей ! Опротивели жидовские рыла !

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