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Новости

12:23

Шишлов направил в ЗакС свои поправки в "обновленный" закон о митингах

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов раскритиковал принятые 6 февраля Заксобранием поправки в городской закон о митингах. На его взгляд, парламентариями не были учтены никакие дополнения, предложенные лично омбудсменом.

Вместе с тем, Шишлов не единожды заявлял, что принятый за основу законопровект, предполагающий лишь увеличение количества городских гайд-парков с 4-х до 8-ми, "оставляет нерешенным комплекс проблем, препятствующий реализации права на свободу собраний".

В частности, отмечает уполномоченный, он неоднократно предлагал обсудить следующие изменения: 

- Нормативно закрепить необходимость наличия одного специально отведенного места для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, уведомление о проведении публичных мероприятий на котором не требуется, в центральной части города.

- Увеличить предельную численность участников публичных мероприятий в гайд-парках до 1000 человек, а в одном из мест до 5000 человек.

- Обеспечить открытость и прозрачность информации об очередности поступления сообщений о намерении провести публичное мероприятие (установить обязанность уполномоченных органов размещать в интернете перечень информационных сообщений о публичных мероприятиях; такая практика существует в Москве).

- Не использовать гайд-парки, отведенные в соответствии с законом "для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера", для проведения там иных мероприятий (культурно-массовых, спортивных и др., которые нередко служат предлогом для отмены общественно-политических акций).

В целях обеспечения права на свободу собраний, гарантированного Конституцией РФ, Шишлов предлагает депутатам ЗакСа не только обсудить обозначенные им поправки в городской закон о митингах, но и принять их за основу во втором чтении законотворческой инициативы.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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14:57    
14-22
Сколько можно защищать казнокрадов, воров, лгунов, оборотней и рвачей? Выскажитесь, пожалуйста, по этому вопросу.

14:22    
Сколько можно идти на поводу и уступать бездельникам, провокаторам, [цензура]иганам,  которых почему-то защищает шишлов ? Не потому-ли, что вышел из гнилого яблока, мечта которых сейчас - расшатать  институты власти и вдруг удастся пролезть во власть?  Тогда не надо выделять конкретные места и ограничивать численность. Где хотят и сколько хотят. А нормальные работящие люди перебьются.

14:11    
13:51 Свободы, права в СССР в действии были только те, которые полностью устраивали власть коммунистов!!!!!!!!!!!!! Вот попробовали бы, к примеру, в СССР, при Сталине, или сегодня - в Северной Корее, пропагандировать либерализм и демократию, борьбу с самовластием номенклатуры, подготовку демократической революции, восстановление права частной собственности, или пойти к рабочим с агитацией на заводы и т.д. Замели бы в одну секунду и отправят надолго на нары (или расстреляют)! Вот тогда узнаете истину о народовластии, правах трудящихся и др. при коммунистах! Всё это миф о справедливости "пролетарской диктатуры", полная чушь для идиотов!

13:57    
Пролетариат должен мозолистым кулаком добиваться своего благополучия в борьбе с зажравшимися буржуями!

13:52    
13:39, свободы и права для трудящихся также важны, как и для тех, кто не имеет возможности трудиться. Следует учитывать, что труд коммерсантов тоже необходим, но вознаграждение должно быть адекватно вложенному труду с учетом страхования рисков. Однако беднейшим труднее отстаивать свои права (где денег взять на услуги защитников?), поэтому они в наибольшей степени нуждаются в защите, в том числе, от произвола властей, чиновников, если не в суде, то посредством свободы слова и собраний. Именно для беднейших должны устанавливаться гарантии прав и свобод. в том числе, на справедливые выборы.

13:51    
Свободы, права на Западе в действии только те, которые полностью устраивают буржуазную власть!!!!!!!!!!!!! Вот попробуйте, к примеру, в Европе, в Штатах пропагандировать марксизм-ленинизм, классовуюборьбу, подготовку социалистической революции, отмену частной собственности, или пойти к рабочим с агитацией на заводы и т.д. Заметут в одну секунду и отправят надолго на нары! Вот тогда узнаете истину о правах и свободе слова и др. в западных "демократиях"! Всё это миф о правах и свободах, полная чушь для идиотов!

13:39    
13:28 Не старайтесь. Вы несколько запоздали, так, лет на сто. Два раза, на одни и те же грабли, готовы наступить немногие.

13:28    
Даёшь диктатуру трудового народа, долой лицемерные буржуазные свободы и права!

13:04    
Хватит сажать горожан на инакомыслие. Свобода слова, свобода собраний - это нормы права и их надо соблюдать.
Лучше бы полиция занялась борьбой с проституцией, наркоманией, воровством...
Это их прямая обязанность-защищать горожан. Для этого и налоги в бюджет платим.

13:00    
12:31, лучше гнать врагов России, одного из которых Вы можете узнать посмотрев в зеркало.

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Глав Центрального, Василеостровского и Красносельского районов отправили в отставку из-за плохой уборки снега. Справедливо ли это решение?

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Нужно было наказывать других чиновников

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