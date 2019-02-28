Шишлов направил в ЗакС свои поправки в "обновленный" закон о митингах

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов раскритиковал принятые 6 февраля Заксобранием поправки в городской закон о митингах. На его взгляд, парламентариями не были учтены никакие дополнения, предложенные лично омбудсменом.

Вместе с тем, Шишлов не единожды заявлял, что принятый за основу законопровект, предполагающий лишь увеличение количества городских гайд-парков с 4-х до 8-ми, "оставляет нерешенным комплекс проблем, препятствующий реализации права на свободу собраний".

В частности, отмечает уполномоченный, он неоднократно предлагал обсудить следующие изменения:

- Нормативно закрепить необходимость наличия одного специально отведенного места для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, уведомление о проведении публичных мероприятий на котором не требуется, в центральной части города.

- Увеличить предельную численность участников публичных мероприятий в гайд-парках до 1000 человек, а в одном из мест до 5000 человек.

- Обеспечить открытость и прозрачность информации об очередности поступления сообщений о намерении провести публичное мероприятие (установить обязанность уполномоченных органов размещать в интернете перечень информационных сообщений о публичных мероприятиях; такая практика существует в Москве).

- Не использовать гайд-парки, отведенные в соответствии с законом "для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера", для проведения там иных мероприятий (культурно-массовых, спортивных и др., которые нередко служат предлогом для отмены общественно-политических акций).

В целях обеспечения права на свободу собраний, гарантированного Конституцией РФ, Шишлов предлагает депутатам ЗакСа не только обсудить обозначенные им поправки в городской закон о митингах, но и принять их за основу во втором чтении законотворческой инициативы.

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