Гайд-парки вслепую

В Петербурге вдвое увеличится количество мест, где можно проводить митинги без согласования с властями. О необходимости новых гайд-парков заявляют и депутаты-единороссы, и врио губернатора Александр Беглов. Не радует эта «демократизация» только оппозицию, которая утверждает, что смысл не в количестве, а в локации новых площадок под массовые мероприятия, а также в отношении властей к гражданской активности горожан.

Восемь или двенадцать?

Двукратное увеличение территорий, на которых можно митинговать без согласования Смольного, так называемых гайд-парков, главная изюминка поправок в городской закон о митингах, принятых за основу петербургским ЗакСом 6 февраля. его подготовили единороссы из парламентского комитета по законодательству, а оппозиционные депутаты нещадно раскритиковали в ходе пленарное заседания. Главная претензия – непонятно, где будут находиться новые места для выражения гражданской позиции горожан. В лесах на окраинах города митинговать не хочет ни правая, ни левая оппозиция. Между тем, намеки на то, что гайд-парки появятся именно за чертой исторического центра, прозвучали уже в ходе первого чтения законопроекта.

Идея о четырех новых гайд-парках принадлежит Смольному. Городское правительство подготовило соответствующую поправку в законодательство еще в ноябре 2018 года. Однако ЗакС рассмотрел не этот законопроект, а аналогичный, доработанный депутатами. По словам председателя комитета по законодательству Дениса Четырбока, инициатива была оформлена после консультаций с представителями исполнительной власти, аппаратом уполномоченного по правам человека в Петербурге и экспертами из научной среды.

Беглов, к слову, к февралю уже успел не раз заявить, что городу необходимо не 8, а 12 гайд-парков. Такую же цифру на встрече с парламентскими фракциями озвучивала вице-губернатор Любовь Совершаева. Четырбок отметил, что дальнейшее увеличение численности мест для митингов возможно. Он допустил, что соответствующая поправка будет внесена в документ перед вторым чтением. По его словам, городская администрация в настоящее время прорабатывает порядка 20 вероятных мест для митингов.

- До конца правительство еще не определило даже круг потенциально возможных мест, - отметил Четырбок.

Однако депутат «Справедливой России» Александр Егоров в ходе обсуждения инициативы заявил, что ранее в городском комитете по вопросам законности ему сообщили, что в Смольном предварительно определились с четырьмя местами для потенциальных гайд-парков.

Что это за места, и какие еще варианты обсуждаются в городской администрации, никто не признается. Потенциальные гайд-парки планируется назвать уже после того, как поправки в закон о митингах пройдут все три парламентских чтениях.

Оппозиционные депутаты опасаются, что такая игра в «молчанку» означает пополнение списка «специально отведенных мест» новыми площадками вдали от центра. Сейчас организовать митинг, лишь уведомив власти о своем намерении, можно в Удельном парке, саду 30-летия Октября, Южно-Приморском и Полюстровском парках – не самые людные и не самые популярные среди гражданских и политических активистов места. До них неудобно добираться, а многие организаторы массовых мероприятий просто не видят смысла митинговать в садах и парках, где кроме белок, полицейских и отдыхающих граждан, никто не услышит о поднимаемых проблемах.

Закрыть центр

Оказалось, что свои опасения есть и у единороссов. Правда, некоторые представители партии власти, напротив, хотят запретить проведение публичных мероприятий в центральных районах Петербурга. Депутат «Единой России» Андрей Васильев заявил, что по всей Европе «экстремизм начинает захлестывать». Массовые мероприятия в европейских странах, по его данным, заканчиваются погромами, поджогами и разграблением магазинов. Желающим митинговать Васильев посоветовал организовывать акции на окраинах города и добираться на них на трамваях и метро.

Четырбок ответил, что такое предложение уже рассматривается.

- Над этим вопросом еще работаем. Возможно, в рамках поправок в следующем чтении мы соответствующее предложение подготовим. Исторический центр должен быть защищен. Публичные мероприятия могут нанести непоправимый ущерб, — заявил Четырбок.

Вероятность появления гайд-парка в центре города прокомментировал спикер Заксобрания Вячеслав Макаров на брифинге после пленарного заседания. Его спросили о личном отношении к идее вернуть митинги в центр города. Спикер ответил, что не имеет значения, как относится лично он, если публичными мероприятиями недовольны некоторые петербуржцы.

- Одного моего желания очень мало. Когда проводится митинг, сколько людей начинают отпускать нелицеприятные слова в адрес тех, кто его организует. Сколько нелицеприятных слов, сколько обращений – все же это экстраполируется на власть. Вы спросите у людей там, где проводится митинг, как они реагируют, - призвал Макаров.

Он также отметил, что представители «Единой России» тоже получают отказы от проведения своих мероприятий в центре города и переносят их в гайд-парки. Стоит добавить, что иногда партии власти везет. Например, в октябре 2018 года активисты «Молодой гвардии Единой России» провели массовый пикет против фильма «Праздник» на Невском проспекте, а через месяц организовали протестную акцию с флагами и плакатами у генконсульства Украины на улице Бонч-Бруевича.

Косметика для держиморды

Сразу несколько оппозиционных депутатов раскритиковали поправки с трибуны ЗакСа. Представитель фракции Партия роста Максим Резник назвал инициативу «политической косметикой».

- Вот вы говорите, что это прорывной закон, который что-то меняет. Конечно же, нет. Это абсолютная политическая косметика. В предвыборный период эта косметика призвана залакировать уродливое лицо власти, уродливое лицо держиморды. Вот вчера свое лицо власть продемонстрировала. — обратился Резник к Четырбоку.

Лидер парламентских коммунистов Ольга Ходунова напомнила, что публичные мероприятия в демократическом обществе – форма участия граждан в жизни государства.

- Я напомню слова Максима Горького из его пьесы «Мещане» писал: «Права не дают, права берут». Вот если мы не дадим нашим горожанам права в этом законе, то тогда они вынуждены будут их взять, - обратилась Ходунова к депутатам ЗакСа.

Выступая с трибуны она также раскритиковала пункт законопроекта, запрещающий проведение митингов и шествий на объектах транспортной инфраструктуры в будние дни с 7-30 до 9-30 и с 17-30 до 20-00.

Позже, выступая в прямом эфире группы петербургского КПРФ «Вконтакте», Ходунова связала это с проведением ежегодных шествий коммунистов к крейсеру «Аврора» 7 ноября:

- Помните 2016 год? Разрешенная акция, шествие к крейсеру «Аврора» 7 ноября, привела к тому, что комитет по транспортной инфраструктуре нам выставил счет за административное правонарушение 500 тысяч рублей. Мы с вами два года бились в судах, чтобы отстоять свое право на проведение шествий. Нам нужно будет бороться с этой казуистикой законодательства, которая вроде бы расширяет права граждан, а по факту все остается на прежнем месте.

Ходунова считает, что стоит добиваться разрешения на проведения акций на Невском проспекте, а гайд-парком может стать площадь Ленина. Площадь у Финляндского вокзала представляется неплохим вариантом для «специально отведенного места» и лидеру фракции «Яблоко» Борису Вишневскому. Он считает, что гайд-парки нужны вообще во всех центральных районах города.

Выступая в ЗакСе Вишневский заявил, что обществу нужна демократия, а не демократизация и напомнил, что в Петербурге регулярно задерживают даже участников одиночных пикетов.

В беседе с корреспондентом ЗАКС.Ру «яблочник» отметил, что намерен подготовить несколько поправок ко второму чтению законопроекта.

- Поправки будут касаться прозрачности рассмотрений уведомлений, обязательного присутствия гайд-парков в каждом из центральных районов Петербурга и невозможности отказа в проведении акций в специально отведенных местах под предлогом работ по благоустройству или культурно-массовых мероприятий. Также необходимо вводить ответственность за отказы в проведении мероприятий под «фейковыми» предлогами. Плюс будет поправка о сокращении минимального расстояния между участниками одиночных пикетов – 50 метров это маразм полный, - поделился депутат.

Вишневский признался, что у него нет иллюзий относительно возможностей прохождения этих поправок, но он все равно предпримет попытку.

- Я депутат, и я обязан пытаться это сделать, обязан пытаться на это влиять, обязан сделать все, что от меня зависит, - объяснил парламентарий.

Сергей Еремеев

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