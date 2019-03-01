Криминалисты СКР подвели черту под делом о гибели группы Дятлова

Экспертный отдел по криминалистике Следственного комитета России, перепроверив все обстоятельства гибели группы советских туристов под руководством Игоря Дятлова, повторно проведя криминалистический анализ инцидента, пришёл к выводу, что причины смерти людей носили экзогенный характер - они погибли от лавины. С материалами экспертизы ознакомился "Московский комсомолец".

Согласно версии СК, первая группа туристов скончалась у костра ввиду отсутствия одежды и съестных припасов. Другая группа, в составе которой был Дятлов, предприняла попытку сквозь ураганный ветер дойти до заваленной снегом палатки. Третья часть людей искала "более надежное убежище", успела добраться до перешейка, который провалился под их тяжестью, в связи с чем туристы оказались под снежной толщей.

Криминалисты отметили, что "сомнения" в причинах смерти группы Дятлова ввиду тяжелых природных условий являются следствием "непрофессионализма и неполноты работы по делу". Резюмируя, эксперты добавили, что именно непрофессиональный подход к делу и привел к появлению конспирологических теорий об "огненных шарах" и других мистических явлениях.

Напомним, 1 февраля стало известно о том, что Генеральная прокуратура РФ "реанимировала" уголовное дело о гибели советских туристов в окрестностях горы Холатчахль. Ведомство намеревалось проверить, были ли подделаны документы по делу и установить приоритетную версию смерти "дятловцев".

Датой смерти группы Дятлова считается 2 февраля 1959 года.