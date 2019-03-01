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11:23

Лукашенко согласился на единую с Россией валюту

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался журналистам в том, что его убедила российская инициатива сделать так, чтобы у обеих государств была единая валюта, единый рубль. Пересказ самого Лукашенко его личной беседы с Владимиром Путиным на эту тему приводит "Интерфакс".

"Я говорю - конечно, рубль. И у вас рубль, и у нас рубль. Зачем нам талер? Вопрос не в этом. Это будет не российский или белорусский рубль, это будет наш общий рубль, если он будет", - заявил многолетний белорусский лидер.

Напомним, что с конца 2018-го года набирает все большую популярность прогноз, касающийся дальнейшего удержания власти президентом России Владимиром Путиным, который, по Конституции, в 2024-м году больше не может баллотироваться на высший пост. Согласно прогнозу, Кремль желает слияния с Белоруссией для изменения конституционного строя. 10 января Лукашенко заявил, что ни за что на подобное идти не намерен и что с ним возможен только равноправный и паритетный союз. Также он предупредил Кремль, что тот в случае неосторожных действий может потерять самого близкого политического партнера.

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12:22    
12:08. Паритет 147-миллионной России с 10-миллионной Белоруссией в принципе невозможен!!!!!!! Какие-то элементы его возможны, но для этого Белоруссия должна дать согласие на размещение нашего авиаполка на постоянной основе в Бобруйске, сухопутной дивизии поблизости к Калининградской области, признать независимость Абхазии, Ю.Осетии, Крыма российским и тд.итп. А так под совершенно пустые разговоры о братстве народов, о союзном государстве Лукашенко безвозмездно хапнул у России 120-150 МИЛЛИАРДОВ долларов(!!!!!!!!) с 1991 года за счёт низких цен на нефть, газ, уголь, металлы и тд.!

12:08    
Равноправный и паритетный союз с Россией требует батька.
Сейчас по приведенным Лукашенко цифрам этого НЕТ!!!

12:06    
Прежде чем комментировать, надо было послушать ответы Лукашенко на вопросы журналистов многих стран.
Какой мужик! Какие молодцы белорусы!
Лукашенко прямо называет многие  вещи своими именами, лапшу особо не вешает на уши, журналисты других государств особо не дадут.

11:45    
Россия реально содержала за свой счёт Белоруссию с 1991 года, да и ранее...Благодаря жёсткости вице-премьера и министра финансов РФ Силуянова халява для Белоруссии заканчивается, потому Лукашенко вынужден идти на уступки, просто деваться некуда...а полностью лечь под Запад, бросив Россию, он боится!

11:42    
Лука напоминает Трампа, но без Твиттера.

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