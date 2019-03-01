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12:17

Коммунальная авария оставила без тепла 13 зданий в центре Петербурга

Прорыв теплотрассы привел к тому. что тринадцать зданий в самом центре Петербурга, в районе цирка на Фонтанке, временно лишились отопления, сообщает ТАСС.

Причиной неудобств стало повреждение теплосети возле дома 1 по Караванной улице, произошедшее в ночь на 1 марта. Устранить проблему и возобновить подачу тепла обещают к 17 часам дня.

Отмечается, что горячая вода из крана людям, временно оставшимся без отопления, поступает.

Начало 2019-го года в Петербурге охарактеризовалось почти непрерывными метелями, частыми перепадами погоды и, как следствие, травмами людей: кто-то поскальзывался, а кого-то било по голове льдом с крыш - иногда насмерть. Зачастую снег не успевали убирать, несмотря на демонстрируемые чиновниками усилия. Сказалась непростая погодная ситуация и на функционировании теплосетей.

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