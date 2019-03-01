Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

14:47

Лимонов сравнил Лукашенко с Фиделем Кастро

Дипломатию, которую осуществляют в последнее время российский и белорусский лидеры, прокомментировал политик и писатель Эдуард Лимонов. Поведение главы Белоруссии Александра Лукашенко ему напомнило то, как был склонен себя вести кубинский лидер Фидель Кастро во взаимоотношениях с Советским Союзом.

"Тот (ну признаем же!) эксплуатировал СССР и ударялся в истерики, если ему чего-то не давали, ну и Лукашенко такой же метод к нам применяет. Кастро считал, что мы Кубе всё должны, поскольку она пошла по социалистическому пути". - заметил основатель "Другой России" в своем "Живом журнале".

По мысли Лимонова, Лукашенко "шантажирует" Россию в финансовом отношении, играя на "братских чувствах". С этим, по мнению политика, поспорить трудно, в чем и заключается успех многолетнего руководителя соседней страны.

1 марта стало известно о том, что Лукашенко принял предложение Путина о введении единой валюты на территории обеих стран - рубля.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы считаете, удастся ли Оксане Дмитриевой пройти "муниципальный фильтр" для участия в выборах губернатора?

Да
Нет

Все новости:

18:46 Bloomberg: С начала года пребывающий под санкциями Дерипаска обогатился на 1 млрд долларов

18:37 Муниципал: Делегация МО «Красненькая речка» посетила Нарву с ответным визитом

18:21 Лидер петербургского ЛДПР написал петиции за переименование стадиона на Крестовском острове

18:21 Преследуемую псковскую журналистку наградили премией "Редколлегия"

18:16 "Мостотрест" отремонтирует петербургские переправы за 778 млн рублей

18:11 Смольный решил реорганизовать экономические комитеты   1

17:45 Новое здание НИИ имени Джанелидзе построят за 3,6 млрд рублей

17:32 Во Владивостоке вновь задумались над установкой гигантской статуи Христа   4

17:32 Глава комитета по госзаказу Сачков покинул свой пост   1

17:19 Именем Сталина: В Мариинском дворце не хотят тревожить память о вожде   4

16:53 Депутаты ЗакСа предложили наказывать за «скручивание» пробега   3

16:50 Бастрыкин: Низкий процент оправдательных приговоров в РФ - признак эффективной работы СК   1

16:25 СПЧ: Зэки Владимирского централа жалуются на побои и "пытки" музыкой   2

15:57 Резник хочет видеть Хлуткова в качестве свидетеля "поклепа" на себя   3

15:28 "Приговор" сжигаемому сыру впечатлил Навального   5

Предыдущие новости

Регионы

–екламный блок RTB загружаетс¤

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.