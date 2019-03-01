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Новости

15:28

"Приговор" сжигаемому сыру впечатлил Навального

Сжигание санкционного сыра на камеру и оглашение приговора продукту привлекло внимание политика Алексея Навального, и он высказался об этом событии на своем YouTube-канале, назвав представшее перед ним зрелище "потрясающей степенью идиотизма с любой точки зрения".

Глава Фонда борьбы с коррупцией обратил внимание зрителей на то, что Саратовская область, где записывалось видео, принадлежит к числу наиболее бедных российских регионов, и на то, что каждый десятый житель этого региона по официальной статистике живет в нищете.

Давайте отвезем этот сыр, не знаю, в дом престарелых, и там его уничтожат, в пионерский лагерь, куда угодно. У себя в налоговой тут возьмем и съедим. Нет же, они уничтожают, и эта процедура, наверное, стоит еще дороже стоимости этого сыра.

Алексей Навальный - о "контрсанкциях"

Напомним, что накануне, 28 февраля получил широкое распространение снятый в Саратове ролик, демонстрирующий, как, предположительно, сотрудник Россельхознадзора оглашает приговор изъятой на рынке партии санкционного сыра, после чего сжигает дорогой продукт в печи. Тем самым мужчина следовал так называемым "контрсанкциям", введенным Россией в 2015-м году в ответ на непризнание частью мирового сообщества присоединения Крымского полуострова.

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17:20    
Мне непонятно, когда таможенники уничтожают фрукты, продукты?
Ума не хватает найти продуктам другое применение в этой нищей стране?

17:17    
16.28.
Откуда такая осведомленность в транспортировке сыра "в покрышках и по жаре"???
Участвовали в сжигании?

17:15    
16.28. Лия А.
Есть технологии переработки пищевых продуктов.
Тогда зачем нас призывают собирать пищевые отходы отдельно?

16:28   Лия А.  
Если сыр везли в покрышках на жаре, то ему место только в крематории. Таких даров престарелым не пережить...

16:06    
Навальный прав...

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