"Приговор" сжигаемому сыру впечатлил Навального

Сжигание санкционного сыра на камеру и оглашение приговора продукту привлекло внимание политика Алексея Навального, и он высказался об этом событии на своем YouTube-канале, назвав представшее перед ним зрелище "потрясающей степенью идиотизма с любой точки зрения".

Глава Фонда борьбы с коррупцией обратил внимание зрителей на то, что Саратовская область, где записывалось видео, принадлежит к числу наиболее бедных российских регионов, и на то, что каждый десятый житель этого региона по официальной статистике живет в нищете.

Давайте отвезем этот сыр, не знаю, в дом престарелых, и там его уничтожат, в пионерский лагерь, куда угодно. У себя в налоговой тут возьмем и съедим. Нет же, они уничтожают, и эта процедура, наверное, стоит еще дороже стоимости этого сыра. — Алексей Навальный - о "контрсанкциях"

Напомним, что накануне, 28 февраля получил широкое распространение снятый в Саратове ролик, демонстрирующий, как, предположительно, сотрудник Россельхознадзора оглашает приговор изъятой на рынке партии санкционного сыра, после чего сжигает дорогой продукт в печи. Тем самым мужчина следовал так называемым "контрсанкциям", введенным Россией в 2015-м году в ответ на непризнание частью мирового сообщества присоединения Крымского полуострова.