Преследуемую псковскую журналистку наградили премией "Редколлегия"

Светлана Прокопьева, выступающая как политический обозреватель на радиостанции "Эхо Москвы" во Пскове и в газете "Псковская губерния", удостоилась престижной профессиональной награды. Ей, фигуранту уголовного дела об "оправдании терроризма", как специальному лауреату досталась премия "Редколлегия" в номинации "Солидарность", о чем объявили в Facebook.

"Эта премия является выражением единодушной поддержки членов жюри «Редколлегии» журналисту, подвергающемуся преследованиям за верность профессиональному долгу", - говорится в официальном заявлении жюри, в котором состоят такие известные журналисты, как Юрий Сапрыкин, Елизавета Осетинская, Сергей Пархоменко, Кирилл Рогов.

Получая премию, Прокопьева произнесла речь, в которой осмысливает свои тексты и выражает благодарность жюри.

"Возможно, я не права и в чем-то важном ошиблась, реконструируя мотивацию семнадцатилетнего террориста. Ну так поспорьте со мной. Выскажите свою точку зрения. Докажите, что все не так. Способность признавать ошибки – важнейший признак здоровья, душевного и общественного. А сажать за слова, называть «преступлением» чью-то позицию – недопустимо", - заявила журналистка.

Напомним, обыски и допросы, которым подвергается Прокопьева, связаны с ее прошлогодним выступлением на радио, в котором она, зачитывая собственный текст, рассуждала о мотивах несовершеннолетнего анархиста, взорвавшего себя у дверей ФСБ в Архангельске. Журналистке грозит до семи лет лишения свободы по статье 205 УК. Ее делом заинтересовался Совет Европы.