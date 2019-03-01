Дмитриева: Объединение экономических комитетов – правильная тенденция

Лидер фракции Партии роста в Законодательном собрании Петербурга Оксана Дмитриева положительно оценила объединение экономических комитетов. Об этом она заявила в разговоре с ЗАКС.Ру.

По мнению Дмитриевой, решение о реорганизации является «совершенно очевидным». Это позволит облегчить процесс принятия решений и сократит издержки бюджета на содержание ведомств, считает политик.

- Мы на альтернативных бюджетах всё время отмечали, что у нас большой экономический комитет разбит на очень много комитетов. То, что комитет по промышленности надо объединять с комитетом по предпринимательству – это совершенно очевидно, - заявила глава фракции Партии роста.

Дмитриева предложила пойти дальше и объединить комитет по экономической политике и стратегическому планированию с комитетом по инвестициям, а комитет по туризму включить ведомство по культуре. Также, считает политик, зря разбили комитет имущественных отношений и комитет по контролю за имуществом.

Большой вопрос, кто будет во главе обновленного ведомства по финансам, отметила глава фракции Партия роста. Она сообщила, что ее позиция в отношении нынешнего руководителя Алексея Корабельникова не изменилась – осталась отрицательной.

Напомним, ранее 1 марта правительство Петербурга опубликовало постановление о реорганизации четырех комитетов. Документ пока проходит антикоррупционную экспертизу.

София Саттарова

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