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11:49

Зюганов: Алферов посвятил жизнь тому, чтобы Россия была умной и сильной

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал академика и депутата Госдумы Жореса Алферова гениальным гражданином, посвятившим жизни тому, чтобы Россия была умной, сильной и безопасной страной, передает РИА «Новости».

«Сегодня ночью ушел один из гениальных граждан нашей державы, наш товарищ и друг - Жорес Иванович Алферов», - сказал Зюганов, напомнив, что в конце осени 2018 года академик перенес гипертонический кризис, но поправился.

«Он был не только гениальный учёный, но он был великолепный организатор научного процесса. Он создал одно из лучших учебных заведений на планете: соединил школу талантливых математиков с университетом, с академией. Он боролся за то, чему посвятил свою жизнь. Чтобы страна была умной, сильной и безопасной», - подчеркнул Зюганов.

Алферов скончался в ночь на 2 марта. Он был лауреатом Нобелевской премии по физике, вице-президентом РАН и депутатом Госдумы от КПРФ с 1995 года. При этом Алферов избирался, не будучи членом партии.

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12:35    
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