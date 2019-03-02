Путин поздравил Горбачева с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил экс-президента СССР Михаила Горбачева с 88-м днем рождения, сообщается на сайте Кремля.

В поздравительной телеграмме Путин отметил, что Горбачева в России и в мире знают как «авторитетного государственного и общественного деятеля с огромным профессиональным и жизненным опытом». Президент отметил, что Горбачев и сегодня активно обсуждает вопросы международной повестки, как эксперт, а также вносит вклад в «выстраивание открытого, конструктивного диалога по важнейшим проблемам современности». Путин пожелал Горбачеву «доброго здоровья и бодрости духа».

Горбачеву 2 марта исполняется 88 лет. Этот день он отмечает в кругу семьи и друзей. Горбачев возглавлял СССР с 1985 года, в 1990-1991 годах был первым и единственным президентом СССР. В 1990 году стал лауреатом Нобелевской премии мира.