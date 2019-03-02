Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

17:19

Путин поздравил Горбачева с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил экс-президента СССР Михаила Горбачева с 88-м днем рождения, сообщается на сайте Кремля.

В поздравительной телеграмме Путин отметил, что Горбачева в России и в мире знают как «авторитетного государственного и общественного деятеля с огромным профессиональным и жизненным опытом». Президент отметил, что Горбачев и сегодня активно обсуждает вопросы международной повестки, как эксперт, а также вносит вклад в «выстраивание открытого, конструктивного диалога по важнейшим проблемам современности». Путин пожелал Горбачеву «доброго здоровья и бодрости духа».

Горбачеву 2 марта исполняется 88 лет. Этот день он отмечает в кругу семьи и друзей. Горбачев возглавлял СССР с 1985 года, в 1990-1991 годах был первым и единственным президентом СССР. В 1990 году стал лауреатом Нобелевской премии мира.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


18:54    
И почему это народ считает совсем не так ? Согласен только , что предал и способствовал развалу страны он очень профессионально, за что и отблагодарён под завязку врагами России и СССР.

17:24    
Надо единственное пожелать, чтобы эта конченая мразь-горбач сдох побыстрее!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы считаете, удастся ли Оксане Дмитриевой пройти "муниципальный фильтр" для участия в выборах губернатора?

Да
Нет

Все новости:

18:00 Перед штабом Навального с надписями "штаб педофилов" провели пикет "в защиту дтей"   1

17:19 Путин поздравил Горбачева с днем рождения   2

15:57 Алферова похоронят на кладбище в Комарово   1

15:07 Глава ЮНЕСКО впервые посетит Россию

14:15 Анохин присудил Ивану Урганту "золотую лопату" за уборку снега

13:04 Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Алферова

11:49 Зюганов: Алферов посвятил жизнь тому, чтобы Россия была умной и сильной   1

11:05 Михаил Горбачев отметит 88-й день рождения в кругу семьи   3

10:34 Умер лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Алферов   5

1 марта, 20:57 Уволенные главы районов устроились работать в городскую администрацию   6

1 марта, 19:59 Невзоров уверен в способности Шнурова "парализовать" думский совет по культуре   1

1 марта, 19:27 Беглов поговорил со спасателями о весенних паводках

1 марта, 19:21 Дмитриева: Объединение экономических комитетов – правильная тенденция   4

1 марта, 19:17 «Новое поколение» подало иск к Смольному  на 124,7 млн рублей за долги 2016 года

1 марта, 18:58 Мультимедийную выставку в честь Николая Второго в Мурманске посетило 5 тысяч человек

Предыдущие новости

Регионы

–екламный блок RTB загружаетс¤

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.