Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

14:25

Петербургские чиновники посетовали на снежное начало весны: Не хочет зима отпускать

Минувшая ночь поразила петербуржцев обильным снегопадом с метелью. Впрочем, удивлены были не только жители города, но и чиновники: сегодня, 3 марта, "коммунальный" вице-губернатор Николай Бондаренко посетовал, что зима не спешит уходить из Северной столицы.

В грядущий вторник, 5 марта, согласно прогнозам метеоцентра, городу вновь предстоит столкнуться с натиском стихии: днем и вечером ожидается снегопад еще более сильный, чем прошедшей ночью.

Накануне, рассказал Бондаренко, в разных районах Петербурга выпало от 14 до 20 см осадков. По словам чиновника, снегоуборочная техника со своей задачей справилась оперативно, очистив более 80% дорог и 75% тротуаров. На данный момент спецслужбы обрабатывают улицы противогололедными материалами, так как ожидается похолодание.

Глава комитета по благоустройству Владимир Рублевский, в свою очередь, отчитался о том, что в уборке были задействованы 812 единиц техники, а в планах на сегодня подключить к работе 1000 дворников и 700 машин.

"Не хочет зима нас отпускать. Во вторник ждем снегопада, даже более сильного, чем вчера", - цитирует "Фонтанка" переживания Рублевского

Напомним, прошедшей ночью Петербург погряз под снежным покровом за считанные часы, что незамедлительно привело к транспортному коллапсу - причем, не только на дорогах, но и в воздухе: самолеты вынужденно кружили над Пулково, не имея возможности сесть из-за почти нулевой видимости.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме
27 февраля, 17:07Мейксин уверен: центр Петербурга должен выглядеть как лицо города, а не как "иные части тела"
26 февраля, 19:40Беглов поручил проверить сведения о плохой уборке снега
25 февраля, 12:07Вишневский просит Беглова поправить бюджет весной ради закупки снегоуборочной техники
20 февраля, 18:58Беглов о борьбе со снегом в Петербурге: Мы выбрали правильную стратегию
20 февраля, 17:44Бондаренко задумался об использовании в Петербурге московского опыта уборки снега
18 февраля, 18:39За прошедшую неделю город очистили более чем от 3 млн кубометров снега
18 февраля, 17:47За наледями на крышах стал присматривать беспилотник
18 февраля, 11:27Бондаренко: 80% улиц и дорог Петербурга очищено от снега
17 февраля, 12:05Подросток пострадал от падения льда с крыши на Юкковском шоссе
16 февраля, 15:15У коммунальщиков "накипело": на Невском с наледью на крыше боролись при помощи кипятка
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы считаете, удастся ли Оксане Дмитриевой пройти "муниципальный фильтр" для участия в выборах губернатора?

Да
Нет

Все новости:

18:00 Невзоров о "ядерном" песнопении в Исаакии: В этой дегенеративной песенке - вся идеология России   1

17:01 Профессор МГУ пригласил на первые "Скрипальские чтения" Петрова и Боширова   1

16:00 КПРФ полагает, что в выборах губернатора Петербурга от имени партии должен участвовать Бортко   8

15:20 Ройзман: Мусорный коллапс показывает лишь наше отношение к своей родной земле   3

14:25 Петербургские чиновники посетовали на снежное начало весны: Не хочет зима отпускать

13:20 В Москве сносят спорткомплекс "Олимпийский"   3

12:43 Беглов поручил купить новый аппарат УЗИ для больницы №25   7

11:56 Четырбок просит Беглова перенести "Алые паруса" с 22 июня на другой день   2

11:36 Шендерович в марте презентует в Британии комедию абсурда "Увидеть Солсбери"   7

10:33 Кадыров подвел промежуточный итог своего правления: Мы совершили чудо   3

2 марта, 18:00 Перед штабом Навального с надписями "штаб педофилов" провели пикет "в защиту детей"   13

2 марта, 17:19 Путин поздравил Горбачева с днем рождения   6

2 марта, 15:57 Алферова похоронят на кладбище в Комарово   4

2 марта, 15:07 Глава ЮНЕСКО впервые посетит Россию

2 марта, 14:15 Анохин присудил Ивану Урганту "золотую лопату" за уборку снега

Предыдущие новости

Регионы

–екламный блок RTB загружаетс¤

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.