Невзоров о "ядерном" песнопении в Исаакии: В этой дегенеративной песенке - вся идеология России

Автор одной из самых популярных петербургских программ советского и постсоветского периодов "600 секунд" Александр Невзоров поделился тем, как он понимает "певческий" инцидент, произошедший не так давно в Исаакиевском соборе.

Там, напомним, в честь 23 февраля - Дня защитника отечества - Концертный хор Санкт-Петербурга исполнил песню, повествующую о ядерной подводной "лодочке" с мощным ракетным комплексом на борту, которая с нетривиальными намерениями шла по дну океана к столице США. После поднявшейся в СМИ шумихи певцы заявили, что исполненное ими музыкальное произведение было не более чем шуткой.

Невзоров предложил пофантазировать над тем, что было бы, если бы во время прошлогоднего послания Владимира Путина Федеральному собранию прямо после демонстрации ставших уже притчей во языцех мультиков о "путешествиях" новейшего вооружения России по миру, все чиновники встали бы и исполнили эту же песню: "Тогда ни у кого не было бы никаких сомнений в том, что это не шутки. Путину можно показывать мультик с ракетой, которая летит на Вашингтон, а им нельзя спеть про это? Что за дискриминация!".

Так получилось, что в этой абсолютно дегенеративной песенке сконцентрировалась сегодняшняя идеология, сегодняшние тренды. Это было точечное попадание в самый болезненный нерв – а что же такое сегодня Россия, — Александр Невзоров о хоре, спевшем в Исаакии про "бомбочки на Вашингтон"

Как бывший участник церковного хора, Невзоров высоко оценил вокальные данные исполнивших музыкальный пассаж певцов, заявив, что в плане постановки всё было "отточено до синевы".

"Если вы мне покажете хотя бы один пункт, по которому данная песня расходится с идеологией современной России… Думаю, его просто найти не удастся. Данная история ни для кого закончится ничем. Общественность – это бандерлоги: погрызут тему, а потому кто-нибудь вновь зарежет верблюдов или распнут, например, бегемотов в целях повышения национальной валюты. Через неделю обыватель будет ощутимо скрипеть мозгами, пытаясь вспомнить, а что же это такое там в Исаакии было", - полагает публицист.

"Я увидел в этом симптомчик, который говорит о печальном будущем этого государства", - подытожил Александр Невзоров.

Вечером 25 февраля в сети появилось видео праздничного концерта в Исаакиевском соборе, на котором хор исполнял песню об атомной бомбардировке США. Мероприятие было приурочено ко Дню защитника отечества.

Запись вызвала бурную общественную дискуссию. Позднее представители хора призвали ее участников "не заниматься политиканством": "Не стоит всерьёз вникать в рассуждения про путинские и антипутинские концерты. Это отвратительно само по себе".