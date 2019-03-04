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15:57

Либертарианцы проведут акцию против "изоляции Рунета"

Один из лидеров Либертарианской партии России Михаил Светов объявил о том, что 10 марта в Москве пройдет согласованный митинг против "автономии" российского интернета и что его необходимо посетить каждому, кому не совсем безразлично будущее страны.

Каждый день они посягают на нашу свободу и достоинство, мародеры нашей страны. У них никогда не было совести, но с нашего попустительства они растеряли остатки страха и обращаются с нами как с крепостными, а со страной - как со своей собственностью. А чтобы мы не роптали, они хотят отнять у нас интернет.

Михаил Светов

Поводом для планируемой демонстрации стали инициативы сенатора Андрея Клишаса, который разработал законопроекты о "суверенном интернете" для России и полном отключении его от мирового, а также о наказаниях за "оскорбление власти".

Светов существенно повысил свою узнаваемость в 2018-м году на митинге против попыток блокировать работу мессенджера Telegram силами Роскомнадзора, где он отметился чрезвычайно эмоциональным выступлением и резкими формулировками. Политик сотрудничает и регулярно солидаризируется с Алексеем Навальным и его сторонниками. "Навальнисты" предстоящую акцию поддержали и тоже всячески популяризируют ее в социальных сетях.

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