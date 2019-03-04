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17:00

Большой петербургский велопарад пройдет в мае

Ежегодный Большой велопарад пройдет в Петербурге 26 мая, известили в КРТИ. В этот день все велолюбители смогут свободно прокатиться по "очищенным" от автомобилей улицам города.

Маршрут каждый год выбирается новый. В 2017 году, например, тысячи участников проехали по Яхтенному мосту, в 2018 - по не так давно открывшемуся мосту Бетанкура. В этом году все желающие смогут самостоятельно проголосовать за один из предложенных администрацией города вариантов движения.

Так, согласно первому, старт велопарад берет у БКЗ "Октябрьский", после - Невский проспект - Садовая улица - Троицкий мост - Гренадерский мост - Ушаковская набережная - Яхтенная улица - Парк 300-летия Санкт-Петербурга

Второй вариант выглядит следующим образом: БКЗ "Октябрьский" - Невский проспект - Дворцовый проезд - Дворцовая набережная -Троицкий мост - Гренадерский мост - Ушаковская набережная - Яхтенная улица - Парк 300-летия Санкт-Петербурга

Третий маршрут начинается у Смольного собора, далее - Большеохтинский мост - Комаровский мост - Выборгская набережная - Яхтенная улица - Парк 300-летия Санкт-Петербурга.

Напомним, не так давно стало известно о том, что в городе появятся новые веломаршруты.

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