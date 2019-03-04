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4 марта, 19:02

СМИ: Обезобразившие штаб Навального юноши участвовали в прокремлевских форумах

Полиция задержала молодых людей, подозреваемых в порче облика исторического здания на Вознесенском проспекте - месте, где располагается петербургский штаб Алексея Навального.

Ночью 2 марта налетчики, используя баллончики с краской, написали "Штаб педофилов" на роллетных окнах и двери организации, а также по периметру фасада дома. По стечению обстоятельств, вандалы были замечены проезжавшими мимо полицейскими, которые задержали их и доставили в участок, где на них были составлены протоколы по статье 20.1 КоАП (Мелкое хулиганство).

По сведениям "Фонтанки", оба юноши некогда участвовали в форумах, организованных Кремлем. Один, например, в 2017 году мог принимать участие в молодежном образовательном форуме "Территория смыслов", учредителем которого является Росмолодежь. Второй - якобы был замечен на "Территории действий". 

Напомним, на другой день после "художественной" атаки на штаб к зданию с пикетами пришли молодые люди, придерживающиеся провластных взгядов. Среди них был замечен Дмитрий Мякшин - некогда сторонник Навального, перешедший на сторону "Молодой гвардии "Единой России".

В "педофилии" участники акции обвиняют арестованного экс-волонтера штаба оппозиционера и активиста движения "Весна" Владимира Казаченко, которого подозревают в развратных действиях с 14-летней школьницей. 

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4 марта, 23:44    
Оплаченная грязь.  А 14 летняя школьница сама дюже хороша. Неизвестно, кто кого развращал.

4 марта, 21:58    
Димочку Мяхшина хакеры застали в неглиже и петушиных позах. В общем, чья бы корова мычала, а нашистов-молодоговнардейцев, пишут, не мало поимели старшие товарищи, на селигерах.

4 марта, 21:20    
Какая мерзость эти прокремлевские нашисты хоть бывшие хоть нынешние.

4 марта, 20:51    
Надпись " педофилы" и оставили нашисты зад.приводные Что неясного?  Холуи и лакеи хотят на 30 серебряников разжиться. Потому и ночами паскудят.

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