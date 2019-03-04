Спасатели завершили работы по разбору завалов здания ИТМО

Руководитель петербургского управления МЧС Алексей Аникин заявил, что спасатели полностью разобрали завалы строительной ветоши, образовавшиеся в результате обрушения части здания университета ИТМО на улице Ломоносова, извещает пресс-служба Смольного.

Ситуация стабилизирована, отметил Аникин, угрозы повторного обвала несущей конструкции нет, а нынешняя усилена дополнительными опорами. Чиновник отчитался, что спасателями были демонтированы каркас кровли, а также перекрытия с 5-го по 3-й этажи. В общей сложности с территории было вывезено около 2 тысяч кубометров мусора.

Напомним, обрушение кровли и помещений с 5-го по 1-й этажи здания ИТМО на улице Ломоносова случилось вечером 16 февраля. На место аварии выезжал врио губернатора Александр Беглов. В результате инцидента никто не пострадал. Причиной мог стать перегруз конструкций здания из-за нерассчитанного складирования строительных материалов, однако подрядчик работ эту версию опроверг.

По предположению ректора учебного заведения Владимира Васильева, обвал части здания нанес ущерб в размере около 70 млн рублей.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.