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4 марта, 20:56

Спасатели завершили работы по разбору завалов здания ИТМО

Руководитель петербургского управления МЧС Алексей Аникин заявил, что спасатели полностью разобрали завалы строительной ветоши, образовавшиеся в результате обрушения части здания университета ИТМО на улице Ломоносова, извещает пресс-служба Смольного. 

Ситуация стабилизирована, отметил Аникин, угрозы повторного обвала несущей конструкции нет, а нынешняя усилена дополнительными опорами. Чиновник отчитался, что спасателями были демонтированы каркас кровли, а также перекрытия с 5-го по 3-й этажи. В общей сложности с территории было вывезено около 2 тысяч кубометров мусора.

Напомним, обрушение кровли и помещений с 5-го по 1-й этажи здания ИТМО на улице Ломоносова случилось вечером 16 февраля. На место аварии выезжал врио губернатора Александр Беглов. В результате инцидента никто не пострадал. Причиной мог стать перегруз конструкций здания из-за нерассчитанного складирования строительных материалов, однако подрядчик работ эту версию опроверг.

По предположению ректора учебного заведения Владимира Васильева, обвал части здания нанес ущерб в размере около 70 млн рублей.

 



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