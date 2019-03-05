Депутаты ЗакСа разрешат собирать валежник и в Петербурге

В Петербурге можно будет собирать валежник, не опасаясь за последствия. Законопроект, регулирующий сбор сухих сучьев, подготовили депутаты Заксобрания.

«Заготовка (сбор) валежника осуществляется способами, не наносящими ущерба лесным насаждениям и подросту. Заготовленный (собранный) в лесу валежник должен быть удален с места его заготовки (сбора) в течение дня его заготовки (сбора)», - говорится в документе.

Авторами инициативы выступили сразу три депутата: единороссы Денис Четырбок и Мария Щербакова и член «Справедливой России» Надежда Тихонова. Законопроект был внесен 27 февраля и получил положительное заключение юридического аппарата ЗакСа.

В пояснительной записке к документу говорится, что его цель – привести региональное законодательство в соответствие с федеральным. Изменения в Лесной кодекс РФ, включающие валежник в число недревесных лесных ресурсов, вступили в силу 1 января 2018 года.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.