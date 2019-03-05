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Новости

13:11

Депутаты ЗакСа разрешат собирать валежник и в Петербурге

В Петербурге можно будет собирать валежник, не опасаясь за последствия. Законопроект, регулирующий сбор сухих сучьев, подготовили депутаты Заксобрания.

«Заготовка (сбор) валежника осуществляется способами, не наносящими ущерба лесным насаждениям и подросту. Заготовленный (собранный) в лесу валежник должен быть удален с места его заготовки (сбора) в течение дня его заготовки (сбора)», - говорится в документе.

Авторами инициативы выступили сразу три депутата: единороссы Денис Четырбок и Мария Щербакова и член «Справедливой России» Надежда Тихонова. Законопроект был внесен 27 февраля и получил положительное заключение юридического аппарата ЗакСа.

В пояснительной записке к документу говорится, что его цель – привести региональное законодательство в соответствие с федеральным. Изменения в Лесной кодекс РФ, включающие валежник в число недревесных лесных ресурсов, вступили в силу 1 января 2018 года.  

 

 



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15:56    
Подготовка к следующей зиме. Когда будем от "буржуек" греться.

14:39    
14.06
Так продавать на свободном рынке через брокера. Это ж какой бизнес!

14:06    
Спасибо, родимые, головы! Осчастливили... А что в городе с валежником делать, подскажите1

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