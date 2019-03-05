Фигуранта дела "Сети" Пчелинцева перевели в следственный изолятор при колонии

Фигурант дела «Сети» Дмитрий Пчелинцев переведен в другое СИЗО после трех дней голодовки, передает «МБХ медиа» со ссылкой на сестру Пчелинцева Анну.

По ее словам, Пчелинцева перевели в на ПФРСИ [помещение, функционирующее в режиме следственного изолятора] при колонии № 4. Замначальника СИЗО в ответ на вопрос о причинах перевода ответил «потому что», пояснив, что «не мы это решаем». Также представитель изолятора заявил, что не может предоставить информацию о конвоирах, но сказал, что сотрудники ФСБ «не имют к этому никакого отношения».

По словам Анны Пчелинцевой, помещение, где сидел ее брат и другой фигурант дела Андрей Чернов, готовят к ремонту, но перевели почему-то только Дмитрия. «Спросила, почему только его. Мне ответили, что "у Чернова все нормально"», - сказала Пчелинцева. Она предположила, что его ревели, потому что пытаются «избавиться от проблемного человека, который жалуется и заявляет о пытках» - сотрудник ФСИН в ответ на это улыбнулся.

«Мы опасаемся очередного давления, там, где контроля будет меньше. Кроме того, ПФРСИ при колониях в России славятся пытками со стороны актива, уже осужденных, хотя нас уверяет, что обвиняемых не содержат вместе с осужденными», - сказала Пчелинцева.

По делу «Сети» проходит 11 жителей Петербурга и Пензы. Их обвиняют в участии в террористическом сообществе, которое якобы планировало теракты, чтобы раскачать народные массы. Несколько обвиняемых заявили, что были вынуждены дать признательные показания под пытками с применением электрического тока.

В январе 2019 года Московский окружной военный суд на выездном заседании в Петербург приговорил к трем с половиной годам колонии общего режима Игоря Шишкина, который признал вину и согласился сотрудничать со следствием.