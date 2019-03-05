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16:06

Фонд имущества отменил торги по дому Забелиной

Фонд имущества Петербурга отменил торги по историческому дому Забелиной на 2-м Муринском проспекте, сообщается в Telegram-канале «Живой город».

Информация об отмене торгов есть на сайте Фонда. На странице лота говорится, что торги отменены в соответствии с приказом и.о. гендиректора Фонда имущества от 5 марта.

Ранее отменить торги попросил депутат ЗакСа Борис Вишневский, обратившись к вице-губернатору Евгению Елину. Вишневский просил как минимум отложить торги до тех пор, пока не будут принятые поправки в закон Петербурга и не будет определена зона регулирования застройки, запрещающая снос исторических зданий. Исторический дом Забелиной, построенный до 1917 года, может попасть под действие этих поправок.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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