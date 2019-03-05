Петербургские чиновники пообещали открыть 5 школ и 5 детсадов к новому учебному году

Вице-губернатор Петербурга Николай Линченко заслушал отчеты руководителей проектов Фонда капстроительства и реконструкции по вводным объектам на 2019 год. Чиновники отчитались о ходе работ на 38 площадках.

Основное внимание было сконцентрировано на докладах по детским садам и учреждениям начального образования, которые должны быть введены в эксплуатацию к началу нового учебного года.

Строители рассчитывают открыть пять школ на 2925 мест к 1 сентября 2019 года. Свои двери могут распахнуть образовательные учреждения в Металлострое, Ломоносове, в квартале 25А Шувалово-Озерки, на участке 11.4 территории бывшего предприятия "Ручьи", а также на Введенской улице.

Помимо прочего, анонсировано завершение строительства аналогичного количества детсадов: на 116-м участке Шуваловского проспекта, 14-м участке Южного шоссе, 13-м участке Ленинского проспекта, улице Мира, в Зеленогорске и на Пискаревском проспекте.

Вместе с тем, чиновники сообщили, что по ряду объектов будет инициировано расторжение договоров подряда. Школы на улице Мосина в Сестрорецке и на Туристской улице в ближайшее время достроены не будут, так как застройщики сорвали сроки работ. Ожидается, что новые конкурсные процедуры по этим адресам будут объявлены Фондом капстроительства в мае.

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