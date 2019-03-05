В Госдуме одобрили увеличение штрафов за фейки и неуважение к власти в сети в 20 раз

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки об увеличении штрафов по законопроектам о фейковых новостях и неуважительных высказываниях в адрес власти в соцсетях, передает РИА «Новости» со ссылкой на главу комитета Павла Крашенникова.

По словам Крашенникова, согласно поправкам, окончательное решение остается за судом, рассматривающим протокол. «На мой взгляд, [это] система, которая позволяет избежать злоупотреблений», - добавил депутат.

Поправить размеры штрафов, увеличив их в 20 раз, предложила группа депутатов в феврале. Изначально штраф по законопроекту о фейках для граждан предлагалось установить в размере 3- 5 тысяч рублей – в поправках его предложено повысить до 30 – 100 тысяч рублей. Для должностных лиц штраф хотят изменить на 60 – 200 тысяч рублей вместо изначальных 30 – 50 тысяч, а для юридических лиц – снизить с прописанных ранее 400 тысяч – миллиона рублей до 200 – 500 тысяч рублей, но с возможностью конфискации предмета административного правонарушения.

К законопроекту об оскорблении власти и госсимволов в интернете депутаты предложили поправки, увеличивающие штрафы для граждан с 1 – 5 тысяч рублей до 30 – 100 тысяч, за повторное деяние – от 100 до 300 тысяч рублей. Административный арест до 15 суток сохраняется.

Оба законопроекта на рассмотрение Госдумы внесли сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова. В случае их принятия за распространение фейковых новостей в СМИ и интернете могут грозить штрафы, а за «явное неуважение к обществу, государству и госсимволам» России и органам власти в интернете – штраф или арест до 15 суток. Ранее законопроекты не поддержали Генпрокуратура, Минкомсвязи, Минюст и Роскомнадзор.