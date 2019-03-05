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19:01

Два корпуса "проблемного" ЖК "Ленинский парк" получили разрешения на ввод в эксплуатацию

В петербургском Госстройнадзоре отчитались, что все строительные "процедуры" по двум корпусам (7Б и 7В) печально знаменитого ЖК "Ленинский парк" были завершены - здания получили разрешения на ввод в эксплуатацию. Последний корпус в комплексе, 5Б, находится на итоговой проверке ведомства.

Отмечается, что в скором времени все обманутые дольщики смогут получить ключи от своих "долгожданных квартир".

Во введенных корпусах находится 271 квартира общей площадью почти 14 тысяч кв. метров. В проходящем проверку 5Б - 116 квартир.

Напомним, строительство трех жилых комплексов ГК "Город" – ЖК "Морская звезда", "Прибалтийский" и "Ленинский парк" – остановилось в конце 2013 года. Тогда у компании возникли финансовые трудности. С 2014 года строительство объектов фактически не велось в связи с тем, что компании-застройщики остановили финансирование. Летом 2015 года в разряд проблемных попали все 13 жилых домов в 3 жилых комплексах, а в 2017 году были арестованы совладельцы ГК "Город" братья Руслан и Максим Ванчуговы, обвиняемые в хищении денег у своих дольщиков.

Не исключено, что подвижки в деле могли быть инициированы по поручению врио губернатора Александра Беглова, который был вынужден встретиться с лидером обманутых дольщиков ГК "Город" Аллой Андреевой после "Прямой линии" с Владимиром Путиным, во время которой женщина пожаловалась президенту на проблемы петербургского долевого строительства. ЗАКС.Ру освещал подробности аудиенции.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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