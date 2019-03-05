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Новости

20:55

Более 20 человек за сутки госпитализировали из-за гололеда в центре Петербурга

Как минимум 21 петербуржец поступил в травмотологическое отделение Мариинской больницы из-за травм на гололеде в центре города, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, в этом отделении больницы не хватает коек, и пациентов вынуждены размещать в других отделениях. Из-за этого им приходится дольше ждать проведения медицинских мероприятий, отметил источник.

Петербург накрыл сильный снегопад в первые выходные весны, в субботу, 2 марта, можно было наблюдать редкое явление – снежную грозу. Раскаты грома и сверкающие молнии можно было наблюдать на севере города. За два часа в городе выпало до 10 см осадков.

Зимой от скользских дорог пострадали не менее 100 человек, в СМИ упоминались более десятка случаев серьезных травм из-за падения льда с крыш – в том числе у детей. 5 февраля упавшая со здания СПХФУ льдина убила студента на Аптекарском проспекте. 4 марта сорвавшаяся с дома на Думской улице льдина упала на голову сотруднице Госстройнадзора.

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22:44    
не ВИНОВАТ БЕГЛОВ - ПОПЫ плохо молятся

22:41    
дикие времена петра первого - вернулись... сосульки, сугробы, травмы и смерти от падающих глыб на головы... страна дичает - снег не убрать...

21:12   trofimasalov   trofimasalova1997059nchp@mail.ru
Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ---- http://7.ly/sportblog

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