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16:16

СМИ: Силовики пришли с обыском в Центр комплексного благоустройства

Сотрудники ФСБ проводят обыски в Центре комплексного благоустройства, передает «Фонтанка.ру».

По данным издания, глава Центра Бислан Сатуев находится в отпуске и утверждает, что не знает о причинах визита силовиков. В курирующем работу ЦКБ комитете по благоустройству также не смогли прокомментировать ситуацию.

Ранее врио губернатора Алекcандр Беглов заявил, что Смольный и правоохранительные органы должны разобраться со сведениями о плохой уборке снега в Петербурге, а в некоторых СМИ была и информация о том, что коммунальные службы фактически саботировали проведение работ. 

ЦКБ занимается материально-техническим обеспечением работы комитета по благоустройству, в частности, грузовым автомобильным транспортом, содержанием автомобильных дорог общего пользования регионального значения, озеленением территории и обращением с отходами. В 2019 году на его содержание планируется потратить 327 млн рублей.

В первые выходные весны Петербург накрыл сильный снегопад, в субботу, 2 марта, можно было наблюдать редкое явление – снежную грозу. Раскаты грома и сверкающие молнии можно было наблюдать на севере города. За два часа в городе выпало до 10 см осадков.

Зимой от скользских дорог пострадали не менее 100 человек, в СМИ упоминались более десятка случаев серьезных травм из-за падения льда с крыш – в том числе у детей. 5 февраля упавшая со здания СПХФУ льдина убила студента на Аптекарском проспекте. 4 марта сорвавшаяся с дома на Думской улице льдина упала на голову сотруднице Госстройнадзора.

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