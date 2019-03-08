Шендерович: Если депутатам не нравится мое "неуважение", пусть исчезнут

Принятие закона, вводящего разного рода административные наказания за проявления "неуважения" к органам и символам власти в оскорбительной форме, прокомментировал известный своей резкой критикой государства публицист и сатирик Виктор Шендерович. Несмотря на то, что законопроект был разработан сенатором Андреем Клишасом, писатель обратился в эфире "Эха Москвы" к некоей "собирательной" Тамаре Плетневой, оттолкнувшись от ее недавних резонансных слов депутата.

Темная малограмотная баба, которая предлагает лечить гомосексуализм. Если ее оскорбляет мое отношение к ней, то у нее есть простой способ от этого избавиться – исчезнуть с глаз моих в частную жизнь, и все, я не вспомню о ней ни одного раза. — Виктор Шендерович - о Тамаре Плетневой

Свою позицию он считает справедливой хотя бы по той причине, что он является налогоплательщиком и, по Конституции, как и любой гражданин, является источником власти, а депутаты - слуги народа и мишени для критики.

"Пока она сидит на моей шее, на моем диване спит, ест мой хлеб, она выражает неудовольствие, она сидит на моей шее и ей не нравится, что я покряхтываю под ней. Ей хотелось бы, чтобы я пел ей славу, пока она сидит на моей шее, спустив ноги. Нет, это не получится. Уважения не будет", - пообещал Шендерович.

Действие закона распространяется на дискурс исключительно в интернете, в частности, в социальных сетях. Пойманным на крепких оценочных суждениях интернет-пользователям грозят крупные штрафы. В случае "рецидива" новым законом предусматривается административный арест сроком до 15 суток.