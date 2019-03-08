Яшин возмущен новой "охотой" на свою бабушку с деменцией

Глава московского совета муниципальных депутатов "Красносельский" Илья Яшин вновь пожаловался на нездоровый интерес к его тяжело больной умственно и психически бабушке, содержащейся в специальном пансионате. Если в прошлый раз это были сотрудники провластных телеканалов, то сейчас в лечебницу прибыла полиция. По данным политика, оперуполномоченный в разговоре с администратором посоветовал, во избежание неких неназванных проблем, отдать бабушку Яшина обратно родственникам.

Я не понимаю — где этих мразей делают? Всех этих «журналистов», которые караулят моих родителей у подъезда и с криками тычут им камерой в лицо. Этих ментов, которые разыскивают мою бабушку, вместо того чтобы искать бандитов. Выводят их что ли в каких-то специальных пробирках? — Илья Яшин

Ровно год назад интерес к больной бабушке политика проявляли корреспонденты телеканала Lifenews, специализирующегося на скандалах и сенсациях. Сотрудники канала разыскали пожилую женщину в том же самом пансионате, а свой сюжет построили на том, что лидер "Солидарности" цинично избавился от своей бабушки и "сдал" ее. Заказчиками этого, с точки зрения Яшина, непотребства, могла являться только московская мэрия, к которой он находится в непримиримой оппозиции.