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Новости

10:35

Упавшая в центре Петербурга сосулька ранила женщину

В центре Петербурга на проходившую мимо дома женщину упала сосулька и ранила ее, передает «Фонтанка.ру».

По словам пострадавшей Марии, она в ночь на 9 марта работала над сценарием сериала и вышла за кофе. С дома 3 на Большой Конюшенной улице на нее упала сосулька. Прохожие вызвали скорую, женщину увезли в Мариинскую больницу.

Медикам пришлось зашивать рану длиной 12 сантиметров. Также у пострадавшей диагностировали сотрясение головного мозга. От более серьезных травм ее спасла шапка. Женщину отпустили домой.

В администрации Центрального района подтвердили происшествие. По словам чиновников, дом обслуживает ТСЖ. Они пообещали осмотреть кровлю и проверить, очищена ли она.

Зимой от скользских дорог пострадали не менее 100 человек, в СМИ упоминались более десятка случаев серьезных травм из-за падения льда с крыш – в том числе у детей. 5 февраля упавшая со здания СПХФУ льдина убила студента на Аптекарском проспекте. В начале марта на Петербург обрушился новый снегопад, только за сутки 21 человек поступил в травмотологическое отделение Мариинской больницы.

9 марта стало известно, что получивший тяжелые травмы из-за падения льда с крыши кинооператор идет на поправку и постепенно восстанавливается.

 

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23:36    
Можно сказать, что содержанием кровель в Петербурге не занимается никто.
Даже странно, а для чего нам все эти Жилищные комитеты, инспекции, ГУЖА.
Все эти бездельники сидят у нас на шее и обходятся нам недешево, а единственным результатом их безделья сановятся только премии и откаты.

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